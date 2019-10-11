NBA球星尬中國！CNN主持人問哈登「中國最敏感問題」　燦笑回應…秒遭制止

▲哈登對於中國反制NBA一事似乎相當有興趣發表評論。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）日前因表態力挺香港，引發中國網友集體「罷看」，甚至央視也宣布停止轉播NBA賽事，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）就表示將去函川普，要求抵制中國的「言論不自由」已經席捲全球。但去函尚未有下文，接著《CNN》新聞網主持人麥克法倫（Christina Macfarlane）因追問NBA其他球員中國問題後，再度遭到冷凍。

根據《CNN》報導，麥克法倫10日在東京與球星哈登（James Harden）與威少（Russell Westbrook）參加了賽後媒體發表會，被問到是否對於中國球迷現在法的反應，對NBA的做法感到失望？卻立刻遭到禁止，甚至傳出麥克法倫因此遭到冷凍。然而當下哈登卻很樂意想回答該問題，同樣也遭到鏡頭外的主管阻止。

NBA資深副總裁法蘭克（Tim Frank）表示，NBA的所有中國官方合作夥伴現在都暫停了與聯盟的聯繫，這是一個相當艱難的局面，我們將會打電話給麥克法倫討論此事，並且對於哈登與威少的回應作出解釋。

隨著NBA上海賽開打，不少中國網友因為休士頓火箭頓總經理摩瑞表態支持香港；加上NBA總裁席佛（Adam Silver）公開支持摩瑞言論自由，皆發起拒看NBA、拒買周邊商品，甚至撕毀7萬元門票的憤怒。但也有中國網友表示，運動跟政治不需要扯上邊，希望NBA賽事不要受牽連影響。

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