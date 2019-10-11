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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中國移動：大興國際機場600萬平方公尺將全部5G覆蓋

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▲北京大興機場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京大興機場。（圖／記者任以芳攝）

《北京》中國移動：大興國際機場近600萬平方公尺將全部5G覆蓋

中國移動相關工作人員近日表示，在大興國際機場近600萬平方公尺的區域，將全部實現中國移動5G覆蓋。實測後可發現，5G下載速率最高超過1000Mbps。（中新社）

《甘肅》甘肅首個「無人警務室」上線運行

甘肅省首個「無人警務室」近日在蘭州市上線運行，提供一站式、24小時便民服務。群眾只需攜帶身份證、駕駛證，即可在「無人警務室」自助辦理公安戶政、交管、出入境等相關業務。（新華網）

《雲南》昆明機場口岸啟用10條出境自助查驗通道

刷證件、比面相、按指紋，簡單的3個步驟，耗時10秒，即可實現快速通關。10月10日上午，隨著10條出境自助查驗通道正式啟用，昆明長水國際機場口岸邊檢更加快速便捷。（新華網）

《四川》2021年成都國際（地區）航線將達127條

成都市政府官方網站指出，《成都市融入「一帶一路」建設三年行動計劃（2019—2021年）》日前頒布，內容指出，未來三年，成都將朝著「立體多向戰略通道基本形成、開放型經濟質量和水平全面提升、城市國際交往能力顯著增強」的目標努力。（新華網）

▼四川省。（圖／CFP）

▲▼四川省。（圖／CFP）

《浙江》浙江每年將投入1000萬元提升農民工實用技能

浙江省「農民工學歷與能力提升行動」記者會10日在杭州舉行。期間發布了《關於印發浙江省「農民工學歷與能力提升行動」實施意見的通知》，內容指出從2019年至2022年該省總工會將每年投入1000萬元（人民幣），對取得大專以上學歷和高級工以上職業資格證書（技能等級證書）的一線農民工提供補助。（中新社）

《貴州》貴州提供超過12億元補助資金　支持深度貧困地區脫貧

貴州省財政廳指出，為支持貴州省貧困發生率10%以上的非極貧鄉鎮和未列入的1721個深度貧困村建設，確保如期全面打贏脫貧攻堅戰，貴州省財政廳日前提供2019年深度貧困村及非極貧鄉鎮補助資金。（中新社）

《海南》海口徵求意見建議計畫頒布養老服務新政策

海口市民政局表示，海口市計畫頒布《海口市人民政府關於加快發展養老服務業的實施意見（徵求意見稿）》和《社區居家養老服務若干規定（徵求意見稿）》，10月25日前面向社會公開徵求意見建議。（新華網）

《重慶》深化合作！阿里巴巴將在重慶投建區域總部基地

阿里巴巴宣布將在渝投建阿里巴巴集團區域總部基地，並全面深化與重慶在數字經濟、建設「智慧名城」、製造業轉型升級、國際合作與對外開放、人才培養和鄉村振興等方面的合作。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

ET快訊
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