華聞快遞／房地產經紀機構違規3次　將被禁止房源「上網」

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》房地產經紀機構違規3次 將被禁止房源「上網」

北京市住建委與市場監督管理局、市互聯網信息辦公室、市通信管理局、市公安局發布《關於規範互聯網發布本市住房租賃信息的通知》，自2019年11月1日起施行。內容指出，房地產經紀機構和住房租賃企業要先亮明身份，才可在互聯網交易平台發布本市住房租賃訊息，若出現3次以上違規發布房源的行為，將不得再執行該動作。（新華網）

《遼寧》環渤海區域樓市報告：瀋陽新房熱度居首

從新房熱度來看，報告顯示，2019年1至7月份，瀋陽、北京、天津、青島等城市購房熱度較高。其中，瀋陽新房找房熱度區域位居榜首，同比漲幅超過三成。（中新社）

《烏魯木齊》烏魯木齊「34條措施」幫助民營企業高品質發展

從降低企業運營成本、稅費負擔，到鼓勵科技創新、引導民營企業轉型升級，隨著烏魯木齊對民營企業扶持資金和獎補資金的政策紅利持續釋放，當地民營企業獲得感不斷增強，呈現高品質發展趨勢。（新華網）

《江西》江西發布誠信「紅黑榜」 14人7家企業上「黑榜」

江西省文明辦指出，江西日前發布誠信「紅黑榜」，其中20家企業榮登「紅榜」，14名自然人與7家企業登上「黑榜」。紅榜包含崇義章源鎢業股份有限公司、江西華伍制動器股份有限公司、晶科能源有限公司等。（中新社）

▼江西省。（圖／CFP）

《江西》江西：力拚3年內有機產品認證證書超過2000張

江西省近日提出推動「國家有機產品認證示範區」創建工作計劃，力拚到2022年全省有機產品認證種類達到15類，有機產品認證證書超過2000張。（中新社）

《深圳》深圳國際物博會登場 14大展區覆蓋全產業鏈

中國（深圳）國際物流與供應鏈博覽會10日在深圳會展中心開幕，吸引來自全球50多個國家和地區近2000家參展商參展。展會面積近7萬平方公尺，覆蓋物流全產業鏈，並首次設立5G與雲產業展區。（中新社）

《杭州》杭州全球招攬聘任制公務員和特聘僱員

杭州市面向全球招聘聘任制公務員和特聘僱員，10月10日起接受報名，此次招聘總數為19名，包括聘任制公務員5名、市級機關特聘僱員14名。（新華網）

《福建》2019廈門國際（秋季）茶博會開幕 海內外知名茶企參展

2019廈門國際（秋季）茶博會10日在廈門開幕。自2010年首辦以來，該展會從最初展品涵蓋茶葉、茶器具、茶包裝機械以及茶空間美學等，到如今聚焦茶葉全產業鏈發展，並於2018年全面升級為春、秋兩季展。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）