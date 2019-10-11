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不滿媽狂換男友...16歲逆女拿刀刺穿胸口！崩潰喊：應該要刺更深

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▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲英國少女拿刀刺傷媽媽。（圖／示意圖非當事人／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

英國一名18歲的少女嘉芙妮（Paige Gaffney）因為不滿媽媽一直換男友，還生了另外4個弟妹，一怒之下直接拿刀刺傷媽媽，甚至崩潰大喊說「我應該要再刺深一點」，犯案後也沒有協助送醫，反而冷靜處理掉凶器，最後依傷害罪被判刑18個月。

英國《太陽報》報導，這起事件發生在2017年10月，當天嘉芙妮在房間裡面自己玩著括弧用的刀片，而媽媽正在準備晚餐，接著，嘉芙妮就走到媽媽背後，先是削掉對方的頭髮，接著拿一把約17公分長的刀直接刺穿媽媽胸口，另一個兒子看到是案發現場立刻尖叫，並拿毛巾蓋住媽媽的傷口。

隨後，媽媽倒坐在廚房的地板上，打電話給朋友求救後就暈了過去。檢察官洛威（Craig Lowe）指出，嘉芙妮犯案之後沒有協助，反而還朝全身是血的媽媽踹了頭部兩下，接著把凶器擦乾淨，從廁所的窗戶丟出去。當媽媽打電話求救時，女兒還在一旁大喊「我應該刺更深的」。

接著救護人員趕到現場，媽媽還一度拒絕治療，因為她不想上女兒惹上麻煩。送醫後，媽媽肝臟有2.5公分的割傷，但無生命危險。在法庭上，嘉芙妮還一度狡辯說是媽媽自己刺傷的，但法醫專家判斷這是不可能的。

法官指出，嘉芙妮的爸媽關係不佳，最後選擇離婚，之後媽媽有過多段戀情，一共交了4個男友，生下4個小孩，才引起女兒的不滿。開庭時，媽媽也發聲明表示，「我只希望能夠在抱抱她，我們完全沒有連絡，這樣真的很糟，有人問我要不要申請禁制令，我拒絕了，因為我還是想擁抱她，我依然愛她，希望她可以得到幫助」。

媽媽還提到，自從受傷之後沒再交過男友，而當檢方讀出這段聲明時，嘉芙妮也落下眼淚。嘉芙妮以傷害罪被起訴，鑒於她犯案時僅是青少年，法官最後判處18個月的刑期，加上200個小時的無酬社區服務。

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