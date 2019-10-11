蘋果再度下架「全港抗爭地圖」！庫克：已違法、違反商店準則

▲香港民眾示威。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

蘋果公司先前將提供香港示威者即時資訊的App「HKmap.live」（全港抗爭即時地圖）下架，引發爭議，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一封給全公司的信件中指出，「HKmap.live」違反了香港的法規，同時也違背了蘋果App商店的準則。

庫克在10日發給全公司的內部信件中提到，這不是個容易噁決定，「科技會被用在好事與壞事上，這個App讓使用者可以回報和標示警察檢查哨所在位置，示威熱點以及其他資訊，這些消息本身都是良性的」。

儘管如此，蘋果接到香港用戶以及香港網絡安全及科技罪案調查科的消息指出，這個App被用來針對個別的警察，並且在沒有警察出現的狀況下，將個人或是房子標為受害者，「這樣的使用已經違反了香港的法律，同樣地，廣氾地濫用顯然已經違反了App商店的禁止傷害個人的準則」。

「HKmap.live」也在推特上PO出多條貼文反駁，「沒有任何證據可證實網絡安全及科技罪案調查科對App的指控，例如針對及伏擊警察、威脅大眾安全，以及被罪犯拿來利用，對已知沒有警力地區的居民造成傷害」、「本App僅彙整來自用戶和公共資源的消息，例如即時新聞、臉書或是Telegram」。

該團隊指出，不只是示威者，路人、記者、觀光客甚至是港府支持者，都會使用這個App，「這很明顯是個政治性的決定，用來壓迫香港的人權與自由，像蘋果這樣的美國企業竟然反對自由，真的讓人很失望。

「HKmap.live」即時地圖標出示威活動與警方的所在位置，並可提供其他遊行者追蹤警察的動向，對其他香港民眾而言，也能避開警察或警察部署催淚瓦斯的區域。原先被蘋果拒絕上架，幾天後同意，但是短短3天後又再度宣布下架。

▼「HKmap.live」電腦版畫面。（圖／HKmap.live）