　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘋果再度下架「全港抗爭地圖」！庫克：已違法、違反商店準則

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港1007遊行,禁止蒙面規例。（圖／路透）

▲香港民眾示威。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

蘋果公司先前將提供香港示威者即時資訊的App「HKmap.live」（全港抗爭即時地圖）下架，引發爭議，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一封給全公司的信件中指出，「HKmap.live」違反了香港的法規，同時也違背了蘋果App商店的準則。

庫克在10日發給全公司的內部信件中提到，這不是個容易噁決定，「科技會被用在好事與壞事上，這個App讓使用者可以回報和標示警察檢查哨所在位置，示威熱點以及其他資訊，這些消息本身都是良性的」。

儘管如此，蘋果接到香港用戶以及香港網絡安全及科技罪案調查科的消息指出，這個App被用來針對個別的警察，並且在沒有警察出現的狀況下，將個人或是房子標為受害者，「這樣的使用已經違反了香港的法律，同樣地，廣氾地濫用顯然已經違反了App商店的禁止傷害個人的準則」。

「HKmap.live」也在推特上PO出多條貼文反駁，「沒有任何證據可證實網絡安全及科技罪案調查科對App的指控，例如針對及伏擊警察、威脅大眾安全，以及被罪犯拿來利用，對已知沒有警力地區的居民造成傷害」、「本App僅彙整來自用戶和公共資源的消息，例如即時新聞、臉書或是Telegram」。

該團隊指出，不只是示威者，路人、記者、觀光客甚至是港府支持者，都會使用這個App，「這很明顯是個政治性的決定，用來壓迫香港的人權與自由，像蘋果這樣的美國企業竟然反對自由，真的讓人很失望。

「HKmap.live」即時地圖標出示威活動與警方的所在位置，並可提供其他遊行者追蹤警察的動向，對其他香港民眾而言，也能避開警察或警察部署催淚瓦斯的區域。原先被蘋果拒絕上架，幾天後同意，但是短短3天後又再度宣布下架。

▼「HKmap.live」電腦版畫面。（圖／HKmap.live）

▲▼「HKmap.live」即時地圖App。（圖／HKmap.live）

ET快訊
沒讀大學卻獲得碩士學歷！「電梯開錯門」讓他意外踏進人生交叉點
國慶連假「花蓮餐廳僅一桌客人」！老闆娘笑曝恐怖真相超有感
載閨蜜出遊...虎科大2女遭砂石車輾斃！父求掀布「見女碎屍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果再度下架「全港抗爭地圖」！庫克：已違法、違反商店準則

美議員拍片祝賀國慶！讚台灣人挺身捍衛自由民主、抗中國壓迫

中美貿易談判樂觀　道瓊漲150點！劉鶴稱「帶著誠意來」將見川普

哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

土耳其嗆歐洲「再譴責我就打開大門」　威脅放行360萬難民進入歐盟

北韓揚言「重啟核武試驗」：國際譴責是嚴重挑釁

65年內撞地球！ESA將直徑「14米」阿波羅小行星列入危險名單

宣布11日「白宮接見劉鶴」　川普：談判的大日子

只是轉身10分鐘！　一回頭驚見「粉色大臉的她」…媽傻眼了

1人腳滑3人陪葬！水壩邊「手牽手」要自拍　新婚女慘死水中

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁！　父母溺愛幫隱瞞...錯過減刑機會

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

蘋果再度下架「全港抗爭地圖」！庫克：已違法、違反商店準則

美議員拍片祝賀國慶！讚台灣人挺身捍衛自由民主、抗中國壓迫

中美貿易談判樂觀　道瓊漲150點！劉鶴稱「帶著誠意來」將見川普

哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

土耳其嗆歐洲「再譴責我就打開大門」　威脅放行360萬難民進入歐盟

北韓揚言「重啟核武試驗」：國際譴責是嚴重挑釁

65年內撞地球！ESA將直徑「14米」阿波羅小行星列入危險名單

宣布11日「白宮接見劉鶴」　川普：談判的大日子

只是轉身10分鐘！　一回頭驚見「粉色大臉的她」…媽傻眼了

1人腳滑3人陪葬！水壩邊「手牽手」要自拍　新婚女慘死水中

秦庠鈺吸金136億「裁定沒收」　綜藝天王吳宗憲5500萬本票也在內

期待得獎卻落空！曾國城展大哥風範全程參與　點出金鐘超時1.5小時關鍵

韓妞整容級瘦身腰圍小一圈！IG揭秘「餐盒飲食法」上萬人朝聖

太妍、IU同時宣布回歸！　網驚「前面還有個音源女王」橫掃年末音源榜

特斯拉「智能召喚」讓你當李麥克？實測擦撞不斷超掉漆

爆乳走紅毯老公點頭尺度無極限！巴鈺喊話導演：歡迎來找我露點

韓國瑜「國旗背板」崩落驚現「不祥數字」　鳥卦師：可能代表沒這個命

陳語安隔3年「罕見剪短瀏海」！　神逆齡新造型狂勾《愛上哥們》回憶

蘋果再度下架「全港抗爭地圖」！庫克：已違法、違反商店準則

潘孟安「最煎熬的一天」！屏東急雨亂焰火　千字文道歉：掃了大家的興

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

國際熱門新聞

哈吉貝恐登陸！日本停駛停飛、超市關閉

女嬰泡進67°C熱水　皮膚融化慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴出」擊中兒爆血

開車燒焦味　引擎蓋藏200顆核桃

川普將見劉鶴　美股樂觀道瓊漲150點

65年內撞地球！ESA將阿波羅小行星列危險名單

她疑被下藥　夜店老闆反譏：妳值得嗎

機師空姐飛機上互毆影片曝光！

北韓揚言「重啟核武試驗」

畫面曝光！汪誤觸手槍射中女左腿

即／諾貝爾文學獎得主揭曉

更多熱門

相關新聞

蘋果下架「HKmap.live」　耿爽回應

蘋果（Apple）日前在App Store上架一款能追蹤香港警察及示威活動位置的「HKmap.live」即時地圖App，被大陸官媒及外交部發言人耿爽批評，現在經過調查又下架該款App。對此，耿爽10日強調，他有注意到事情的最新進展，同時重申近來香港的暴力行為，應抵制和反對，而非支持和縱容。

蘋果公司先被批護航示威者　耿爽又再回應

Apple同意「HKmap.live」App上架　用戶能追蹤港警位置

關鍵字：

全港抗爭地圖HKmap.live

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

無錫高架橋塌　竟是貨車超載害的

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

超載貨車曝光　司機載171噸鋼捲

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

更／信義區大樓深夜大火　9樓全面燃燒

為何只告王瞳放過馬俊麟？曝正宮心酸

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面