美議員拍片祝賀國慶！讚台灣人挺身捍衛自由民主、抗中國壓迫

▲美國參議員克魯茲與蔡英文總統會面。（圖／翻攝自蔡英文推特）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣剛慶祝完108年的國慶，許多美國友台議員也在雙十節當天，透過推特或臉書送上給台灣的祝福。議員們指出，台美關係日漸強大，並稱讚台灣人挺身對抗中國專制政權，美國日後也會持續支持台灣。



眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）透過外委會的推特帳號表示，「美國與台灣站在一起，從專制主義手中捍衛捍衛自由，不管是他們108歲生日的今天或是往後每一天，今年也是中美關係法的40周年，我們的關聯將會持續壯大」。



麥考爾擔任眾議員進15年，一職都非常挺台灣，除了在國會支持多項挺台法案與決議案外，也在今年4月提出「台灣保證法案」，要求美國政府持續對台軍售，並為台灣的國際參與發聲，並支持眾院5月通過「重申美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」的決議案。



另外，才剛訪問台灣並與蔡英文總統見面的的共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）也在推特上分享影片，他站在自由廣場上表示，「我在此慶祝台灣人民挺身對抗中國共產黨的壓迫，並且為了自由站出來，美國很驕傲能成為台灣人的盟友，今天是他們的雙十國慶，我也一同慶賀美國與台灣堅韌的友誼」。

Taiwan’s National Day, also known as Double 10 Day, is a time to commemorate those who stand up for freedom and against Chinese Communist oppression. I was proud to visit Liberty Square as part of the celebration to show my support & appreciation for the people of Taiwan. pic.twitter.com/J2XdUOQD3j — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) October 10, 2019

駐丹佛辦事處也在臉書分享共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）為台灣路的慶賀影片，他提到，近日台美關係比以往更加堅強，例如上周參院外委會通過他所提的「台北法案」，讓美國能在世界上捍衛台灣，維護台美之間的聯盟與外交機會，另外美國在經濟上或是軍事上給台灣的幫助也是至關重要的。

賈德納還指出，美國會也在去年12月通過「亞洲再保證倡議法案」，內容談到台灣關係法，以及在經貿、國防安全方面能有更多交流，「這就是美國對台灣的支持，我們一同慶祝自由民主」。