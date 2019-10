美議員拍片祝賀國慶！讚台灣人挺身捍衛自由民主、抗中國壓迫

▲美國參議員克魯茲與蔡英文總統會面。(圖/翻攝自蔡英文推特)

記者錢玉紘/綜合報導

台灣剛慶祝完108年的國慶,許多美國友台議員也在雙十節當天,透過推特或臉書送上給台灣的祝福。議員們指出,台美關係日漸強大,並稱讚台灣人挺身對抗中國專制政權,美國日後也會持續支持台灣。



眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)透過外委會的推特帳號表示,「美國與台灣站在一起,從專制主義手中捍衛捍衛自由,不管是他們108歲生日的今天或是往後每一天,今年也是中美關係法的40周年,我們的關聯將會持續壯大」。



麥考爾擔任眾議員進15年,一職都非常挺台灣,除了在國會支持多項挺台法案與決議案外,也在今年4月提出「台灣保證法案」,要求美國政府持續對台軍售,並為台灣的國際參與發聲,並支持眾院5月通過「重申美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」的決議案。



另外,才剛訪問台灣並與蔡英文總統見面的的共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)也在推特上分享影片,他站在自由廣場上表示,「我在此慶祝台灣人民挺身對抗中國共產黨的壓迫,並且為了自由站出來,美國很驕傲能成為台灣人的盟友,今天是他們的雙十國慶,我也一同慶賀美國與台灣堅韌的友誼」。

Taiwan’s National Day, also known as Double 10 Day, is a time to commemorate those who stand up for freedom and against Chinese Communist oppression. I was proud to visit Liberty Square as part of the celebration to show my support & appreciation for the people of Taiwan. pic.twitter.com/J2XdUOQD3j