　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7萬薪志願役「斗內女主播」負債730萬　冠軍乾爹曝光！4個月刷光10年娛樂費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蔡姓職業軍人為吸引女主播關愛、注意及歡心，開始掏錢打賞禮物。示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市1名已婚蔡姓職業軍人，前年起為了博取直播平台《iPair》《17直播》等女主播歡心，竟將每月薪餉71,955元幾乎全花在購點打賞上，只為成為女主播、觀眾眼中的大戶，但為了維持闊綽形象，他陸續以信用卡、信貸或民間借貸補充銀彈贈禮，等回過神時，竟已欠下730萬元債務，將他壓垮，只好向法院聲請更生。

這名蔡姓軍人年約40歲，他向法院宣稱自己長期處於封閉軍中環境，對外界事物感到新鮮、好奇，也比一般人缺乏警覺性，因此在2017年5月間接觸到直播平台iPair、17直播後，就像踏入桃花源般，被直播間的曼妙景色吸引，每日工作任務結束後，就會迫不及待想和女主播在網路相會。

蔡男為吸引女主播關愛、注意及歡心，開始掏錢打賞禮物，之後又為了在觀眾群中突出，加上虛榮心驅使，而將打賞的禮物金額逐次提高，最後雖搞到自己沒錢了，但為了保住在女主播眼中的風光面貌，仍透過信用卡、信用貸款或民間借貸維持銀彈，導致欠下大筆債務。

  1. 17直播送禮排行榜上週冠軍，等於單週就砸了153萬多元。（翻攝自17直播）
  2. 各大平台都有設計這類型的「乾爹」排行榜。（翻攝自iPair直播）

蔡男聲稱，他每月負擔房租、保母費、育兒支出、保險費等固定開銷，實在沒有多餘的能力償還債務，才會向法院聲請更生。

新北地院調查，蔡男曾就積欠銀行328萬元部分向銀行協商，對方雖提出180期、1期1個月清償18,254元方案，但他無法負擔導致調解不成立，之後為償還銀行債務，他又向民間借貸402萬元，兩者相加共欠730萬元。

法官認為，蔡男每月收入71,955元，扣除每月必要支出30,604元後，還有41,351元可清償債務。至於他自稱將於4年後、2023年退伍，到時恐無法維持每月7萬以上收入，法官則認為，他退伍後年僅44歲，不僅還能工作至65歲，又可領每月42,000元月退俸，經濟狀態仍有清償能力，與《消費者債務清理條例》所定「不能清償或有不能清償之虞」的法定要件不合，裁定駁回蔡男聲請。

現在直播風氣興盛，許多人喜愛在螢幕中和直播主互動，為了在眾多觀眾中吸引脫穎而出，得到喜愛的直播主注意，往往就會透過打賞禮物表達愛意。觀察蔡姓軍人乾爹最愛打賞的平台之一17直播送禮排行榜，上週排行榜冠軍共打賞了6,134,966點，以30元台幣可購買120點比例計算，等於該冠軍乾爹單週就砸了153萬多元。

  1. 17直播送禮排行榜上週冠軍，等於單週就砸了153萬多元新台幣。（翻攝自17直播）
  2. 各大平台都有設計這類型的「乾爹」排行榜。（翻攝自iPair直播）

蔡姓軍人喜愛的另一平台「iPair」直播，排行榜上只有名單，沒有各乾爹打賞的金額，但上週排行榜冠軍「幸福哥」上月發文自稱，他在該平台近4個月時間花了247萬元，他在文中寫道：「我有一個消費者付費的觀念，看直播如果你真的有enjoy到，不刷禮那就是XXXX」。

看來直播的魅力真的無法擋，難怪蔡姓軍人會「凍末條」，月俸7萬多花不夠，向銀行、民間借貸730多萬也要當乾爹。


更多鏡週刊報導
【乾爹斗內背鉅債】草食系志願役「2年斗內730萬」　妻兒最後才知道
爆郭台銘捐3億給連勝文　周玉蔻遭判賠200萬確定
「最佳芬身」代夫出征　李佳芬雙十與韓國瑜分頭造勢

ET快訊
江蘇「高架橋倒塌」壓爛3車　騎士差0.5秒逃死
吃鳳梨「妹妹不會變香」！醫加碼「4類食物」讓體味爆臭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狼兄「考駕照前一晚」借宿侵犯表妹　意外抖出2年不倫關係：他說要殺我全家

7萬薪志願役「斗內女主播」負債730萬　冠軍乾爹曝光！4個月刷光10年娛樂費

載閨蜜出遊...虎科大2女遭砂石車輾斃！父求掀白布「見女兒碎屍」哭癱

新莊地藏庵工人摔下梯…「手臂刺穿」恐怖現場曝光！香客尖叫

更新／台北信義區深夜大火　林口街社區9樓「全面燃燒」上百住戶奔逃

孫子霸凌聽障生！「麵店遭蛋洗」　阿嬤嚇到失眠不吃飯

吊車上升一半3人墜落亡！南投工人「重摔20公尺」爆頭慘死

影／運將平溪空地迴轉...秒遭擋車討300！他傻眼拒付　天燈業者嗆：不付不准走

喑啞女離家失聯「心臟儀器須定時充電」　警代PO臉書找到人

歡唱外出購物擦撞互看不順眼　國慶日2派互毆1人遭刺...全到案

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁！　父母溺愛幫隱瞞...錯過減刑機會

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

狼兄「考駕照前一晚」借宿侵犯表妹　意外抖出2年不倫關係：他說要殺我全家

7萬薪志願役「斗內女主播」負債730萬　冠軍乾爹曝光！4個月刷光10年娛樂費

載閨蜜出遊...虎科大2女遭砂石車輾斃！父求掀白布「見女兒碎屍」哭癱

新莊地藏庵工人摔下梯…「手臂刺穿」恐怖現場曝光！香客尖叫

更新／台北信義區深夜大火　林口街社區9樓「全面燃燒」上百住戶奔逃

孫子霸凌聽障生！「麵店遭蛋洗」　阿嬤嚇到失眠不吃飯

吊車上升一半3人墜落亡！南投工人「重摔20公尺」爆頭慘死

影／運將平溪空地迴轉...秒遭擋車討300！他傻眼拒付　天燈業者嗆：不付不准走

喑啞女離家失聯「心臟儀器須定時充電」　警代PO臉書找到人

歡唱外出購物擦撞互看不順眼　國慶日2派互毆1人遭刺...全到案

無錫高架橋倒塌3死2傷...貨車超載釀禍！30歲媽載幼女困車內

狼兄「考駕照前一晚」借宿侵犯表妹　意外抖出2年不倫關係：他說要殺我全家

美議員拍片祝賀國慶！讚台灣人挺身捍衛自由民主、抗中國壓迫

7萬薪志願役「斗內女主播」負債730萬　冠軍乾爹曝光！4個月刷光10年娛樂費

台灣就能逛！韓系飾品圖書館「冉冉ZanZan」踏入就無法空手出來

國慶連假「日夜溫差10℃」　下週北台灣陰有雨

中美貿易談判樂觀　道瓊漲150點！劉鶴稱「帶著誠意來」將見川普

沒讀大學卻獲得「碩士學歷」！「電梯開錯門」讓他意外踏進人生交叉點

花蓮餐廳僅坐「一桌客人」！老闆娘笑曝恐怖真相　她超有感：卡國道5小時

哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

社會熱門新聞

更／信義區大樓深夜大火　9樓全面燃燒

虎科大畢業生出遊遭輾斃！爸癱軟求認屍

孫子霸凌聽障生　阿嬤麵店被蛋洗

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

新莊地藏庵工人摔落　手臂慘遭鐵柵刺穿

南投3工人搭吊車　慘墜20公尺身亡

貨車突停路中　機車閃不過倒地...砂石車直輾雙亡

養病見爸爬上床！年輕妹崩潰　他竟報警：她要害我

即／虎尾158縣機車雙載閃車倒地　遭砂石車輾過雙亡

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

高醫生潑化骨水奪命　老翁最後一段路還原

快訊／桃園釣客落水　打撈上岸仍不治

更多熱門

相關新聞

不用手機的人

台灣手機普及率今年已達124％，食衣住行、人際互動，全在一方小螢幕。滿街都是低頭滑手機的人，「手機忘記帶」成為生活裡最大的災難。 不用手機的生活，已難想像，但我們採訪了一些拒絕使用手機的人，他們是親友眼中的怪咖、社會邊緣人；但放棄了手機帶來的便利，他們期待的是簡單、專注和自由。 我被電話嚇到了

黃河6年戀分手「2年狂交80女」！前女友怒爆他劈腿2次

台灣恐怖遊戲《打鬼》開賣前驚傳「靈異現象」 延至8日晚間正式上架

王瞳害他綠炸…艾成不離棄有「靈異原因」

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

無錫高架橋塌　竟是貨車超載害的

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

更／信義區大樓深夜大火　9樓全面燃燒

虎科大畢業生出遊遭輾斃！爸癱軟求認屍

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

為何只告王瞳放過馬俊麟？曝正宮心酸

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面