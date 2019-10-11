7萬薪志願役「斗內女主播」負債730萬　冠軍乾爹曝光！4個月刷光10年娛樂費

▲蔡姓職業軍人為吸引女主播關愛、注意及歡心，開始掏錢打賞禮物。示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市1名已婚蔡姓職業軍人，前年起為了博取直播平台《iPair》《17直播》等女主播歡心，竟將每月薪餉71,955元幾乎全花在購點打賞上，只為成為女主播、觀眾眼中的大戶，但為了維持闊綽形象，他陸續以信用卡、信貸或民間借貸補充銀彈贈禮，等回過神時，竟已欠下730萬元債務，將他壓垮，只好向法院聲請更生。

這名蔡姓軍人年約40歲，他向法院宣稱自己長期處於封閉軍中環境，對外界事物感到新鮮、好奇，也比一般人缺乏警覺性，因此在2017年5月間接觸到直播平台iPair、17直播後，就像踏入桃花源般，被直播間的曼妙景色吸引，每日工作任務結束後，就會迫不及待想和女主播在網路相會。

蔡男為吸引女主播關愛、注意及歡心，開始掏錢打賞禮物，之後又為了在觀眾群中突出，加上虛榮心驅使，而將打賞的禮物金額逐次提高，最後雖搞到自己沒錢了，但為了保住在女主播眼中的風光面貌，仍透過信用卡、信用貸款或民間借貸維持銀彈，導致欠下大筆債務。

蔡男聲稱，他每月負擔房租、保母費、育兒支出、保險費等固定開銷，實在沒有多餘的能力償還債務，才會向法院聲請更生。

新北地院調查，蔡男曾就積欠銀行328萬元部分向銀行協商，對方雖提出180期、1期1個月清償18,254元方案，但他無法負擔導致調解不成立，之後為償還銀行債務，他又向民間借貸402萬元，兩者相加共欠730萬元。

法官認為，蔡男每月收入71,955元，扣除每月必要支出30,604元後，還有41,351元可清償債務。至於他自稱將於4年後、2023年退伍，到時恐無法維持每月7萬以上收入，法官則認為，他退伍後年僅44歲，不僅還能工作至65歲，又可領每月42,000元月退俸，經濟狀態仍有清償能力，與《消費者債務清理條例》所定「不能清償或有不能清償之虞」的法定要件不合，裁定駁回蔡男聲請。

現在直播風氣興盛，許多人喜愛在螢幕中和直播主互動，為了在眾多觀眾中吸引脫穎而出，得到喜愛的直播主注意，往往就會透過打賞禮物表達愛意。觀察蔡姓軍人乾爹最愛打賞的平台之一17直播送禮排行榜，上週排行榜冠軍共打賞了6,134,966點，以30元台幣可購買120點比例計算，等於該冠軍乾爹單週就砸了153萬多元。

蔡姓軍人喜愛的另一平台「iPair」直播，排行榜上只有名單，沒有各乾爹打賞的金額，但上週排行榜冠軍「幸福哥」上月發文自稱，他在該平台近4個月時間花了247萬元，他在文中寫道：「我有一個消費者付費的觀念，看直播如果你真的有enjoy到，不刷禮那就是XXXX」。

看來直播的魅力真的無法擋，難怪蔡姓軍人會「凍末條」，月俸7萬多花不夠，向銀行、民間借貸730多萬也要當乾爹。



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