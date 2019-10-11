中美貿易談判樂觀　道瓊漲150點！劉鶴稱「帶著誠意來」將見川普

▲中美貿易談判樂觀，美股漲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

中美高層級貿易談判10日在華府舉行，中國國務院副總理劉鶴表示中方此次「抱極大誠意而來」，讓市場對談判感到樂觀，帶動美股上漲。10日收盤時，道瓊指數上漲150.66點或0.57%，收在26496.67點；標普指數漲18.73點或0.64%，收在2938.13點；那斯達克指數上漲47.04點或0.60%，收7950.78點。

美國總統川普也在10日推文表示，11日將在白宮接見劉鶴，市場普遍看好此次談判將有所進展，帶動美股上漲。《彭博》報導指出，美方有意將貨幣協定納入「有限的貿易協議」中，若是雙方談判順利，也可能延後美方10月15調高關稅額度的期限。

「The Opportunistic Trader」的總裁班尼迪克（Larry Benedict）分析，預估兩天的貿易談判會公布一些事情，只是目前還不確定是什麼，但對於股市有正面影響。《紐約時報》則指出，川普政府正在考慮授予某些美企許可，讓這些公司可以購買不涉及敏感領域的華為產品。

個股方面，瑞銀將Netflix目標價由420美元減至370美元，並指出投資者擔心該公司本季度的用戶成長率會再度讓人失望，但仍維持「買入」評等，Netflix股價收報280.48美元，上漲4.84%。