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無錫高架橋倒塌3死2傷...貨車超載釀禍！30歲媽載幼女困車內

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▲▼江蘇無錫高架橋垮塌。（圖／翻攝自微博）

▲無錫高架橋倒塌，一對母女受困黃色車輛內。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

江蘇無錫在10日晚間6點多，312國道K135處、錫港路上跨橋發生橋面側翻事故，央視新聞報導，經搜救確認，橋下共有3輛小車被壓，其中一輛為停放車輛，車內無人，事故共造成3人死亡，2人受傷。經初步分析，上跨橋側翻系運輸車輛超載所致。

陸媒《封面新聞》報導，其中一輛被斷橋壓到黃色小型車中，載著一對母女，媽媽的表弟華先生指出，表姊今年才剛滿30歲，是個充滿耐心的幼稚園老師，工作地點就在距離事發地不遠的一所外國語學校，事故發生地點是表姊每天上下班必經之路，而姪女才剛剛讀幼稚園。

人在蘇州的華先生表示，他的家人們都在現場等待，他自己也準備今天就趕回家。截至昨晚11點20分左右，共有兩名傷者被送醫，據傳有看到小朋友，但華先生打電話查證後發現並不是真的，「現在我們都很著急，在等一個確切的消息」。

《中國交通廣播》則指出，該台記者看到，現場拉起封鎖線阻止媒體拍攝。而在事故發生後，無錫市政府新聞辦公室的微博連發兩條無關事故的貼文，被網友痛罵難道是「外包了嗎」，而連絡了政府值班熱線後，對方竟表示對此事不知情，宣傳部門負責人電話則持續無人接聽。

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