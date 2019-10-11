土耳其嗆歐洲「再譴責我就打開大門」　威脅放行360萬難民進入歐盟

▲土耳其持續在敘利亞北部展開軍事行動，敘土邊境硝煙四起。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

土耳其自9日起發起「和平之泉」軍事行動，正式揮軍進攻敘利亞北部的庫德族民兵勢力，引來歐盟譴責。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）10日表示，如果歐洲繼續用「侵略」字眼批評土國，他將會打開歐洲之門，放行360萬難民進入歐洲。

綜合外媒報導，土耳其軍隊10日持續對敘利亞東北部地區發起空襲，並動用地面部隊。庫德族主導的敘利亞民主力量（SDF）指出，自從土耳其出兵以來，當地2天內已經有11人死亡，其中包括5名平民。艾爾段則聲稱，土耳其軍隊已經擊斃109名「恐怖份子」。

艾爾段先前在推特上宣布，「和平之泉」（Operation Peace Spring）行動的目的是打擊敘北殘存伊斯蘭國勢力、庫德族人民保衛軍（YPG）和庫德工人黨（PKK），在佔領區建立起「安全地帶」，協助敘利亞難民返回家鄉。土耳其將庫德族工人黨視為恐怖組織，安卡拉政府希望將庫德族勢力從這片區域抹除，重新安置200萬敘利亞難民。

歐盟則譴責，土耳其強行安置難民的作法不符合聯合國準則；聯合國難民署（UNHCR）也強調，敘利亞難民必須是「自願」返回，並且由難民決定是否及何時應該返回敘利亞。

艾爾段10日在首都安卡拉一場演說中警告歐盟，不要再將土耳其的軍事行動定調為「侵略佔領」，否則「我們會開門放行，把360萬難民送去你們那裡。」土耳其目前共接納超過360萬名來自敘利亞的難民，並同意阻止難民進一步跨越歐亞陸橋進入歐洲，以換取歐盟金援。