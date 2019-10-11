載閨蜜出遊...虎科大2女遭砂石車輾斃！父求掀白布「見女兒碎屍」哭癱

記者柯沛辰、傅誠／雲林報導

虎科大2名剛畢業的女大生相約出遊，共乘一輛機車要去台南玩，不料10日中午行經雲林縣虎尾158縣道時，為了閃避小貨車，當場摔車倒地，不幸遭後方砂石車輾過，拖行30公尺身亡。警方訊後，將砂石車駕駛依過失致死罪嫌移送，小貨車駕駛雖喊冤稱不知與他有關，但仍被依肇事逃逸送辦。

據了解，死者分別為是23歲魏姓女學生、22歲張姓女學生，兩人都家住雲林，今年6月剛從虎尾科技大學財務金融系畢業。從臉書上可見，2人留言互動熱絡，不難想見彼此情誼深厚，形同閨蜜，不料這次2人趁著國慶4天連假騎車出遊，竟遭遇死劫。

▲張女（左）與魏女（右）感情要好，今年6月才一起從虎科大畢業。（圖／翻攝自臉書）

當時魏父趕抵現場，一眼就認出馬路中央的是女兒的機車，忍不住放聲痛哭。他哀痛地說，女兒今年才剛畢業，早上10點還用LINE告知他要到台南去玩，應該是與好友準備到斗南搭火車，但騎車途中發生意外。

由於突如其來的噩耗，魏父一度癱軟在地，無法接受事實，頻頻向員警哀求「我要看我女兒，讓我看一下，那是我女兒的機車，但讓我看看，說不定不是她…」但當白布掀開，魏父一見支離破碎的遺體，情緒再度潰堤，不禁放聲痛哭。

▲▼魏父在員警陪同下上前認屍，最後確定死者是女兒，當場癱軟在地。（圖／記者傅誠攝）

駕駛砂石車的25歲廖姓司機表示，當時他從虎尾載運砂石要前往林內，不料一輛機車倒在前方時，根本來不及閃避。警方確認廖姓駕駛酒測值為零，又調閱附近監視器，發現另一輛藍色小貨車也涉嫌重大，循線通知34歲鄭姓駕駛到案說明。

小貨車鄭姓駕駛供稱，他知道有發生車禍，但不知道與他有關。警方初步調查指出，當時小貨車在外側車道突然煞車，2名女大生疑似閃避不及擦撞，才摔落內側車道。不過，詳細肇事原因還要進一步調查。

警方訊後將鄭、廖2人分別依肇事逃逸、過失致死送辦。

▲當時砂石車輾過2女，還拖行30公尺。（圖／記者傅誠攝）

▲砂石車廖姓駕駛訊後被依過失致死罪送辦。（圖／記者傅誠攝）

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