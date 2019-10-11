超載貨車曝光！司機硬載「171噸鋼捲」　網驚嚇：等於3輛坦克疊一起

▲江蘇無錫高架橋垮塌，網曝光疑似超載鋼捲的紅色貨車。（圖／翻攝自微博）



記者王致凱／綜合報導

大陸江蘇省無錫市10日發生高架橋垮塌事故，橋體直接壓住3輛汽車，但官方尚未公布傷亡數字。微博知名軍事博主「鼎盛風清」晚間貼出現場照片，指稱肇事卡車裝載6卷鋼板捲材，重達171噸，才會讓橋體失去平衡側翻。

微博流傳消息及照片指出，現場救難人員找到一輛紅色平板卡車，卡車周圍散落數捲山東日照鋼鐵集團的鋼板捲材，每捲重達28.5噸，6捲共171噸。另外，《新京報》報導也提到坍塌高架橋下方有一輛紅色卡車，車下方散落至少4捲圓柱形鋼捲；當地民眾也證實，剛路段確實常有大卡車經過，且附近有多家鋼材工廠。

有網友分析，171噸貨物加上貨車自身重量，已經相當於三輛主戰坦克疊加在一起，這麼大的重量同時壓在一點上駛過，且該高架橋是單柱橋，根本是「必垮無疑」。

▼鋼捲上標籤顯示每捲重量達28.5公噸。（圖／翻攝自微博）



無錫市錫山區警方通報，事發高架橋為312國道上海方向K135處、錫港路上跨橋，經初步探勘橋下有3輛小車被壓，其中一輛是停放在路邊的無人車，目前救援工作仍在進行中。先前消息指出，橋垮原因是因為一輛應載65噸的貨車超載至187噸，才會導致橋樑倒塌，但消息並未獲得官方證實。

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▼高架橋垮塌後，2輛正好駛過橋下的汽車被壓住，另有一輛停在路邊的汽車也被壓。（圖／翻攝自微博）

