海內外2位大師的「最後告別作」！2019舞蹈秋天9檔必朝聖演出

▲兩廳院「2019舞蹈秋天」作品之一《極相林》，舞者將從觀眾席越過觀眾進入舞台。（圖／兩廳院提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

兩廳院年度策畫的「舞蹈秋天」在今年下重藥，在10/10起至11/24帶來國內外9檔作品，探討當代各式議題包括氣候變遷、戰爭、性、權力、身體樣態、資訊氾濫⋯等，同時也有2位海內外大師的「封箱告別作」登場，包括雲門舞集林懷民老師的退休前最後作品；還有英國舞蹈明星阿喀郎．汗，將呈現舞者生涯最後一支獨舞作品《陌生人》。

「2019舞蹈秋天」自10月10日至11月24日舉行，號稱打造表演藝術界「最挑釁的秋天」，帶來9檔作品以及1檔「舞秋粉絲」專屬的閉幕派對。為期近2個月的舞蹈盛事，集結了國內外優秀的創作者，包括台灣以及加拿大、英國、比利時、丹麥與中國的藝術家。

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林懷民大師退休前最後策劃「 雲門舞集 X 陶身体劇場」

▲「雲門」林懷民（中）與接班人鄭宗龍（左1）、「陶身体劇場」編舞家陶冶（右）共同創作。

其中雲門舞集創辦人與藝術總監林懷民老師，帶來退休前最後一次大膽策劃！由「雲門舞集」接班人鄭宗龍與「陶身体劇場」創團編舞家陶冶合作，2團交換編舞家同台演出，帶來舞作《12》、《乘法》，還有《秋水》將是民眾最後一次欣賞由林懷民大師編導的舞作。

而英國舞蹈明星阿喀郎．汗，將呈現舞者生涯最後一支獨舞作品《陌生人》，將於11月1日至3日登場。另外11/15至17日由比利時編舞家戴米恩．雅勒與名和晃平合作的作品《器》，還有丹麥編舞家麥特．英格瓦森的《高∞潮》已近售磬。

▲英國舞蹈明星阿喀郎．汗，將呈現舞者生涯最後一支獨舞作品《陌生人》。



90分鐘的暗黑派對！《還是有點希望的啊！混帳》

▲2019舞蹈秋天開幕作品，加拿大葛拉威舞團《還是有點希望的啊！混帳》，宛如一場90分鐘的「暗黑派對」。



舞蹈秋天的開幕作品，由加拿大的葛拉威舞團在國慶連假期間帶來《還是有點希望的啊！混帳》，菲德希克．葛拉威是近年魁北克地區崛起最受注目的藝術家，首次來台的他說「我們全都是混帳東西，我也不知道該如何改變。」

▲9位舞者宛如在舞台上進行一場「90分鐘不停歇的暗黑派對」。

葛拉威認為，當人們面對想要改變卻無力改變的各種議題，比如價值觀、經濟、環境、人與人之間若即若離的關係，無能為力的自己就像是個混帳，而這樣的無力感，成了這支舞作的主要創作精神，9位舞者宛如在舞台上進行一場「90分鐘不停歇的暗黑派對」，葛拉威則親自上陣，與樂手們帶來融合了巴洛克、電子、搖滾等風格的現場音樂演出，在10月10日至12日於國家戲劇院上演。

實驗劇場《微舞作》

同一週（10/11至13日）於實驗劇場上演的《微舞作》，3個編舞家的短篇呈現反映了他們所關心的議題，田孝慈的《清醒夢》認為每一次創作都像是在作夢，但是個相當清醒的夢，她回顧自己的創作歷程，重新感受當時的自己，再接續著做下一個夢。

《嗯哼》是蘇品文近期內較完整的的女性主義研究型編舞作品，她認為在舞台上裸體演出是需要接受訓練的，但其實很少人在做這件事，所以從工作坊中探索裸體表演技法、個人與公眾觀看關係，在工作坊最後選出3位舞者呈現，透過輕鬆幽默的方式去討論性別議題。

▲2019舞蹈秋天節目之一《微舞作》，由3位台灣舞蹈家蘇品雯、田孝慈、鄭皓創作。

編舞家鄭皓創作《觸底的形色》時，是他正跟人生中最猛烈、最長久的低潮奮戰中，他從量子力學看待世界的觀點轉換了自己的觀點，將黑板化作舞台，以粉筆畫出他身體的軌跡，當身體於低處時，需要花更多心力去放緩、放低，讓他思考如何艱難地琢磨著如何再起，如何重生。

《三之律》反映資訊氾濫



當今舞壇備受矚目的比利時編舞家楊．馬騰斯首次來台，上半場帶來2018荷蘭舞蹈最高獎項－天鵝獎「最驚豔舞蹈製作」提名、席捲歐陸各地的《三之律》。藉由2男1女共三位舞者，加上一人樂團鼓手，以無限反覆的動作及節奏，具現化現代人的思緒狀態，回應當代資訊量爆炸的瘋狂。

下半場則帶來編舞家親自擔綱的諷刺、幽默小品《嘗試》在30分鐘內，觀眾將在一個又一個看似無厘頭的意圖裡抽絲剝繭，隨著編舞家一起起舞，拆解又重組他腦袋裡的創作核心，《三之律》與《嘗試》將於10月24日至10月27日在實驗劇場上演。

閉幕作《極相林》，舞者從觀眾席出沒

▲2019舞蹈秋天閉幕作品，由何曉玫舞團帶來《極相林》，舞者開場將從觀眾席進入舞台。

2019舞蹈秋天閉幕作品，由何曉玫Meimage Dance舞團帶來《極相林》，11月23至11月24日於國家戲劇院演出。表演脫胎於北藝大關渡藝術節實驗計畫，從生物學專有名詞取材，舞作宛如一場生命的旅程，舞者將以各種姿態表現人生「痛」的歷程，完整版呈現生命的時間感。

▲▼舞者開場將從觀眾席越過觀眾進入舞台上，表現出生活某些不尋常片段。



舞者開場將從觀眾席越過觀眾進入舞台上，表現出生活某些不尋常片段，是人、是神、或是鬼，遊走在三界之間的舞者們，幫觀眾開啟了想像之門，編舞家運用各種非比尋常的儀式，傳達現出強烈的舞台視覺效果，讓舞者用身體呈現生物消長的生態系，以最直接的姿態面向觀眾，傳達強烈的生命能量。何曉玫認為，「痛」是很正向的存在，因為痛過，所以更深刻，甚至「痛是生命的一種禮讚」。



「2019舞蹈秋天」自10月10日至11月24日於國家戲劇院、實驗劇場、雲門劇場演出，更多節目資訊可至兩廳院售票系統查詢。

►就算爬到樹上！妳還是很美