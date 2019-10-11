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北韓揚言「重啟核武試驗」：國際譴責是嚴重挑釁

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▲▼ 北韓亂射導彈可能擊中客機。（圖／路透社）

北韓揚言將重啟核武試驗與長程飛彈的試射。（圖／路透社，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

北韓當局10日表示，外界的譴責是「嚴重挑釁」，同時也揚言會重啟核武試驗與長程飛彈的試射。據了解，北韓與美國5日在瑞典的非核化磋商最終破局，聯合國安理會6個歐盟成員國在8日透過聲明「譴責平壤試射飛彈」。有評論人士就認為，如果真的重啟，可能會讓北韓的國際孤立性、經濟重建的難度提高。

綜合外媒報導，聯合發表聲明的聯合國安全理事會（United Nations Security Council）6個歐盟成員國，包括了法國、德國、英國、比利時、波蘭以及愛沙尼亞，內容呼籲各方要積極落實對朝制裁，除了譴責試射飛彈，更呼籲北韓要採取實質措施，重啟美朝談判。

報導也提及，北韓外交部10日也指出，非核化磋商之所以會宣告破局，是因為美方沒有任何新的提案，他們是否會繼續暫停武器測試，都將取決於華府當局。

有評論人士就認為，北韓的威脅是一種策略，透過施壓以期美國能夠讓步，但是核武試驗的重啟與長程飛彈試射，極有可能延宕雙方的協商進程，讓北韓的國際孤立性、經濟重建的難度提高。

事實上，北韓當局在2日早晨就發射名為「北極星三型」的新型潛射彈道飛彈，這也是自2018年美朝雙方恢復對話後，北韓所發射「最具挑釁意味的飛彈」。

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