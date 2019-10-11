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韓稱總統就職沒提中華民國！王定宇po影片打臉：瞧不起支持者不會查證

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▲高雄國慶韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

記者邱茀濱／綜合報導

為慶祝雙十國慶，高雄市政府10日早上舉行升旗典禮，市長韓國瑜致詞時批評，「是誰在總統就職的演說上，對我們的國號『中華民國』這4個字避而不談？」此話一出，有網友立即把這段影片與2016年蔡英文就職演說的影片剪輯在一起，貼出來諷詞韓國瑜。對此，民進黨立委王定宇則表示，韓國瑜愛說謊的原因是「瞧不起自己的支持者不會查證」。

韓國瑜在國慶致詞上說，是誰在總統就職演說上對「中華民國」這4個字避而不談、又是誰，「讓我們在國家的重要節日裡，越來越少看到我們的國旗飄揚？ 我也有很深的亡國感，因為我愛我的國家，愛我的國旗、我的國家是中華民國。」

▲▼民進黨立委王定宇堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，臉書專頁「我愛掀馬統」隨即貼出網友剪輯的片段，內容是韓國瑜10日的說詞與蔡英文2016年的就職演說，且影片上方還寫著「韓國瑜又說謊了！一直被打臉，不會臉紅嗎？」原來，蔡英文在就職典禮上，站在麥克風前就說過，「我和陳建仁已經在總統府裡面，正式宣誓就任『中華民國第14任總統與副總統』。」

對此，王定宇10日上午11點左右在臉書上發文指出，韓國瑜愛說謊的真正原因是瞧不起自己的支持者，認為自己的支持者「不會查證」。之後，王定宇再度發文把蔡英文和韓國瑜拿來比較，表示他從國慶的致詞上，就能看出兩人的格局和能力。

王定宇在稍晚又貼出內容是韓國瑜10日攜手國政顧問團開直播時，被記者問及許多問題時都迴避不談的影片，並指出「你看過如此高超的『總機式迴避問題』能力嗎？」，認為韓國瑜草包的神功值得欣賞。

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