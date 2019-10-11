哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

▲哈吉貝是今年西北太平洋最強颱風，暴風圈達700km。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

第19號「哈吉貝」（HAGIBIS）強烈颱風步步逼近日本，11日開始影響當地天氣，日方預估12至13日（周六、日）最接近關東地區，且可能登陸，帶來最高500毫米的劇烈雨勢，還可能造成暴潮。全日空已宣布12日羽田、成田機場國內航線停飛，各新幹線也預防性停駛，連鎖超市「伊藤洋華堂」更罕見暫時關閉8個縣的12間主要超市，被網友推爆「正確的決定」、「安全第一，我覺得很棒」。

中央氣象局觀測，哈吉貝10日晚間8時中心位在台北東方1750公里海面上，仍維持強颱，以時速20公里速度，向北北西朝日本南方海面移動，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，7級暴風半徑高達350公里，10級暴風半徑也成長到120公里，預估12日晚間最接近日本，颱風中心可能登陸，暴風圈橫掃關東地區。

▲哈吉貝暴風圈廣闊，恐登陸日本風雨橫掃2天。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，哈吉貝確定是今年西北太平洋最強颱風，但未來環境不利發展，11日下半天逐漸接近日本，強度可能維持或減弱，因颱風暴風圈範圍廣闊，接近日本時將一路影響關西、中部、關東，尤其關東恐一直在其勢力範圍，風雨持續2天時間。

對此，長榮航空宣布，11日BR190松山-羽田提前至下午3時20分起飛，12日BR189羽田-松山，班號變更為BR189D，提前至11日晚上8時15分起飛。

日本氣象廳預估，哈吉貝12至13日兩天最接近關東地區，暴風圈威力猛烈，11日開始關東和關西太平洋測的風就會逐漸增強， 11日晚間開始24小時間雨量最大，降雨集中關東地區，恐出現300至500毫米雨勢，依據其路徑，12至13日可能出現暴潮。

日本當局示警各地區嚴加防颱，全日空已經宣布，受哈吉貝影響，取消12日羽田、成田機場所有國內線起降航班，且大阪、中部機場的航班也可能停飛；JR東海、JR西日本公司也表示，12日上午起將實施預防性減班，來往東京、新大阪站的新幹線列車部分可能停駛，來往新大阪、岡山站的新幹線也可能停駛。

日媒報導，自1991年以來，哈吉貝可能是第一個以日本分類「非常強烈颱風」等級的颱風登陸關東，當局預警，依目前預測路徑，哈吉貝12日下午接近關東外海，之後可能朝東北方登陸。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▼日本陸空預防性停駛停飛，長榮航空也宣布提前起飛。（圖／資料照）

