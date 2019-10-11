　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市宣布關閉。（圖／翻攝RAMMB、NOAA、中央氣象局）

▲哈吉貝是今年西北太平洋最強颱風，暴風圈達700km。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

第19號「哈吉貝」（HAGIBIS）強烈颱風步步逼近日本，11日開始影響當地天氣，日方預估12至13日（周六、日）最接近關東地區，且可能登陸，帶來最高500毫米的劇烈雨勢，還可能造成暴潮。全日空已宣布12日羽田、成田機場國內航線停飛，各新幹線也預防性停駛，連鎖超市「伊藤洋華堂」更罕見暫時關閉8個縣的12間主要超市，被網友推爆「正確的決定」、「安全第一，我覺得很棒」。

中央氣象局觀測，哈吉貝10日晚間8時中心位在台北東方1750公里海面上，仍維持強颱，以時速20公里速度，向北北西朝日本南方海面移動，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，7級暴風半徑高達350公里，10級暴風半徑也成長到120公里，預估12日晚間最接近日本，颱風中心可能登陸，暴風圈橫掃關東地區。

▲▼哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市宣布關閉。（圖／翻攝RAMMB、NOAA、中央氣象局）

▲▼哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市宣布關閉。（圖／翻攝RAMMB、NOAA、中央氣象局）

▲哈吉貝暴風圈廣闊，恐登陸日本風雨橫掃2天。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，哈吉貝確定是今年西北太平洋最強颱風，但未來環境不利發展，11日下半天逐漸接近日本，強度可能維持或減弱，因颱風暴風圈範圍廣闊，接近日本時將一路影響關西、中部、關東，尤其關東恐一直在其勢力範圍，風雨持續2天時間。

對此，長榮航空宣布，11日BR190松山-羽田提前至下午3時20分起飛，12日BR189羽田-松山，班號變更為BR189D，提前至11日晚上8時15分起飛。

日本氣象廳預估，哈吉貝12至13日兩天最接近關東地區，暴風圈威力猛烈，11日開始關東和關西太平洋測的風就會逐漸增強， 11日晚間開始24小時間雨量最大，降雨集中關東地區，恐出現300至500毫米雨勢，依據其路徑，12至13日可能出現暴潮。

日本當局示警各地區嚴加防颱，全日空已經宣布，受哈吉貝影響，取消12日羽田、成田機場所有國內線起降航班，且大阪、中部機場的航班也可能停飛；JR東海、JR西日本公司也表示，12日上午起將實施預防性減班，來往東京、新大阪站的新幹線列車部分可能停駛，來往新大阪、岡山站的新幹線也可能停駛。

日媒報導，自1991年以來，哈吉貝可能是第一個以日本分類「非常強烈颱風」等級的颱風登陸關東，當局預警，依目前預測路徑，哈吉貝12日下午接近關東外海，之後可能朝東北方登陸。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▼日本陸空預防性停駛停飛，長榮航空也宣布提前起飛。（圖／資料照）

▲▼松山機場起飛,飛機起飛,全日空,全日本空輸,波音787-8,機身編號JA874A。（圖／記者季相儒攝）

▲▼JR新宿站，JR東日本。（圖／記者蔡玟君攝）

ET快訊
江蘇「高架橋倒塌」壓爛3車　騎士差0.5秒逃死
吃鳳梨「妹妹不會變香」！醫加碼「4類食物」讓體味爆臭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

土耳其嗆歐洲「再譴責我就打開大門」　威脅放行360萬難民進入歐盟

北韓揚言「重啟核武試驗」：國際譴責是嚴重挑釁

65年內撞地球！ESA將直徑「14米」阿波羅小行星列入危險名單

宣布11日「白宮接見劉鶴」　川普：談判的大日子

只是轉身10分鐘！　一回頭驚見「粉色大臉的她」…媽傻眼了

1人腳滑3人陪葬！水壩邊「手牽手」要自拍　新婚女慘死水中

快訊／不是村上春樹！　諾貝爾文學獎得主揭曉

土耳其「和平之春」出兵敘利亞　美：千名IS囚犯恐趁亂逃獄

旅遊雜誌公布「全球十大最佳城市」　台北廟宇文化獲第九名

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁！　父母溺愛幫隱瞞...錯過減刑機會

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

土耳其嗆歐洲「再譴責我就打開大門」　威脅放行360萬難民進入歐盟

北韓揚言「重啟核武試驗」：國際譴責是嚴重挑釁

65年內撞地球！ESA將直徑「14米」阿波羅小行星列入危險名單

宣布11日「白宮接見劉鶴」　川普：談判的大日子

只是轉身10分鐘！　一回頭驚見「粉色大臉的她」…媽傻眼了

1人腳滑3人陪葬！水壩邊「手牽手」要自拍　新婚女慘死水中

快訊／不是村上春樹！　諾貝爾文學獎得主揭曉

土耳其「和平之春」出兵敘利亞　美：千名IS囚犯恐趁亂逃獄

旅遊雜誌公布「全球十大最佳城市」　台北廟宇文化獲第九名

花蓮餐廳僅坐「一桌客人」！老闆娘笑曝恐怖真相　她超有感：卡國道5小時

哈吉貝恐登陸「700km暴風圈」橫掃2天！日本預防性停駛停飛　8縣超市罕見關閉

多多進化了！Yakult推超狂新品「舒壓、助眠」　含1000億活性乳酸菌

土耳其嗆歐洲「再譴責我就打開大門」　威脅放行360萬難民進入歐盟

陳建仁深夜搭機出訪教廷　聖德專案啟動「邀教宗來台」

世足資格賽／40年禁令終解除　伊朗女球迷進場見證14比0柬埔寨

世足資格賽／孫興慜2射1助攻、金信煜大四喜　南韓8比0斯里蘭卡

超載貨車重壓！無錫高架橋「側翻」秒塌2傷送醫　救難隊：暫未發現罹難者

無錫斷橋像「一刀切下」！砸地劇震「賓館都在晃」…女逃死一旁痛哭

《生活大爆炸》真的出現在「2019諾貝爾物理獎」　12年鐵粉：光聽兩句就爆哭！

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

國際熱門新聞

女嬰泡進67°C熱水　皮膚融化慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴出」擊中兒爆血

65年內撞地球！ESA將阿波羅小行星列危險名單

她疑被下藥　夜店老闆反譏：妳值得嗎

北韓揚言「重啟核武試驗」

開車燒焦味　引擎蓋藏200顆核桃

畫面曝光！汪誤觸手槍射中女左腿

機師空姐飛機上互毆影片曝光！

即／諾貝爾文學獎得主揭曉

醉男殺摩鐵老闆　下體塞牙刷毀屍

拒回應刪一中條款　布拉格解除北京姊妹市關係

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

更多熱門

相關新聞

今年超級颱風！哈吉貝持續60個小時

今年第19號颱風哈吉貝已經持續逾60個小時，威力持續上升，最大風速達到每秒55公尺，幾乎等於5級颶風，被外媒稱為「今年持續最久的超級颱風」。強颱哈吉貝將於本週末侵襲日本，12日兩場橄欖球世界杯比賽也因安全問題取消。

諾貝爾文學獎　村上春樹得等多久？

黑柴示範網美坐姿　網：工讀生出來

蔡英文：盼與日啟動CPTPP磋商

鸚鵡伸腳示好貓頭鷹　結局超悲傷

關鍵字：

哈吉貝颱風颱風日本關東登陸超市

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

無錫高架橋塌　竟是貨車超載害的

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

更／信義區大樓深夜大火　9樓全面燃燒

虎科大畢業生出遊遭輾斃！爸癱軟求認屍

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面