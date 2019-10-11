國慶日打兩岸牌！蔡英文喊護主權不分藍綠　韓國瑜嗆「芒果蔡」騙選票





▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

2020年總統大選將近，今年雙十國慶充滿濃濃的政治味，藍綠兩黨參選人國慶演講主題皆圍繞在兩岸議題。總統蔡英文明確拒絕「一國兩制」，強調「中華民國台灣」六個字「既不是藍色、也不是綠色。」而國民黨總統參選人韓國瑜則認為，蔡英文假借國安之名，行綠色恐怖之實，「辣台妹」其實是「芒果蔡」。

蔡英文10日國慶致詞時表示，「中國依然以一國兩制台灣方案，不斷威脅我們，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平。各位國人同胞，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛。拒絕一國兩制，是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。」

蔡英文提到，「中華民國已經在台灣屹立超過七十年，一旦接受一國兩制，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守護國家主權，不是挑釁，而是我最基本的責任。」

蔡英文強調，「我們共同走過這一段路，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。『中華民國台灣』六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。」

►蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權 拒絕一國兩制

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

而韓國瑜則在10日中午開直播，公布自己的「兩岸政策白皮書」，還酸說蔡英文是「芒果蔡」。韓國瑜提到，2020年大選是兩岸和平或戰爭的選擇，也是中華民國存亡的關鍵。「芒果蔡」正把台灣帶向兩岸對撞的不歸路，票投蔡英文，台灣變戰場，我的未來沒有夢；票投韓國瑜，台海有和平、子孫有願景。

韓國瑜形容，當前兩岸關係如失控列車，蔡政府口口聲聲守護台灣，其實是「仇中害台愛自己」。中華民國主權瀕臨消失，人民對亡國的恐懼日增，「辣台妹」其實是「芒果蔡」。

韓國瑜表示，他的立場與願景，就是「愛台灣，護中華；顧腹肚，拚未來」，要捍衛中華民國、確保台灣安全，同時也會反對「一國兩制」、反對台獨。「兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。」

►公布兩岸政策 韓國瑜轟蔡英文販售亡國感：反台獨、反一國兩制

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