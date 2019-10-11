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練台生出手敲定TBC授權　王鴻紳代購頻道惹出斷訊危機

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▲▼年代集團董事長練台生（圖／年代提供）
▲年代集團董事長練台生出手，瓦解「大享」頻道代理商代理TBC。（圖／年代提供）

財經中心／綜合報導

「佳訊」、「東昱」2家頻道代理商旗下18個頻道，因授權費爭議，發函台灣寬頻(TBC)旗下的台中群健等5家有線電視系統74萬戶停止授權，TBC不滿其代理商「大享」無法妥善處理授權問題鬧出斷訊危機，為了自救跳過「大享」直接向NCC申請調處。上周調處會中，練台生代表2家代理商出席與TBC直接對話，「大享」僅能以關係人列席。更跌破眼鏡的是，TBC當著「大享」的面直接與練台生達成版權共識，讓「大享」與傳聞中的幕後操盤手王鴻紳變成局外人。

近來有線電視授權費爭議頻起，最新的一件就是三立、非凡、迪士尼等18個頻道的代理商，因為與TBC之間的2019年版權費遲遲談不攏所引發。

TBC旗 下共有群健、南桃園、北視、信和、吉元5家系統商，2019年TBC將旗下5系統74萬戶的頻道上、下架費用對外招標，結果由富邦色彩濃厚的「大享」代理商搶下代理權，業界盛傳其幕後操盤手即是富邦集團蔡明忠欽點的凱擘總經理王鴻紳。不料「大享」在TBC一案與授權費談判上，處理涉外事務失利，還引發諸多爭議，可能害老闆蔡明忠連連吃悶棍。

業界指出，「大享」以較低的權利金強取 TBC的上下架權利，讓TBC今年每個月比去年少付上千萬，一年可以省下上億元授權費，而這上億元差額不會憑空而來，只能轉嫁到其他頻道授權費，要砍其他頻道的收入，讓業界秩序整個大亂，爭議由此產生。



▲▼台灣寬頻通訊TBC旗下有5家有級系統商，74萬訂戶 。（圖／記者陳世昌攝）

▲台灣寬頻通訊TBC旗下有5家有級系統商，74萬訂戶斷訊危機延到明年3月。（圖／翻攝TBC官網）

大享要向其他頻道商砍價 ，練台生色彩的「佳訊」、「東昱」旗下18個頻道首當其衝，佳訊副總經理陳金定表示，「我們這麼做也是被逼的，從今年5月開始我們就發文給各系統商洽談今年授權費，我們跟TBC的頻道採購代理商大享聯繫很多次，也有給報價，但對方只說這個報價的數字有問題還要再研究，卻一直拖延不願進一步協商，我們等了很久都沒有下文，只好發文給TBC尋求解決之道，但TBC又叫我們去找他們的頻道代理大享，大享與TBC雙方面互推。」

找不到解決辦法，逼不得已只能發函通知TBC，預計於10月、11月分別對群健、南桃園、北視、信和、吉元停止授權，如果授權費協商仍無法有共識，將有頻道有斷訊危機，受影響總訂戶達74萬戶。

另一方面，TBC對於取得其頻道代理的「大享」，未妥善協商版權購買非常不滿，還以TBC上下架的影響力做為「大享」與其他頻道殺價的籌碼，拖TBC捲入爭端、面臨斷訊危機。一直到9月底，距離被斷訊日僅一星期還無法取得臨時授權，TBC為求自保因而直接向NCC申請調處。
▲▼台中群健有線電視系統（圖／翻攝Google地圖）
▲台中群健有線電視斷訊危機化解（圖／翻攝Google地圖）

NCC證實收到TBC提出申請授權費調處，依據過往慣例，調處期間任一方不得任意斷訊，讓群健有線系統28萬收視戶的10月斷訊危機暫時化解。

NCC官員說，因為調處案是由TBC申請，因此代理商「大享」在會議中只扮演「利害關係人」角色，TBC和練台生代表的兩代理商最後達成共識，臨時授權延長到總統大選過後的2020年3月底止。

佳訊代理11頻道

年代新聞台、MUCH TV、東風衛視台、壹電視新聞台、壹電視綜合台(TBC未購買)、壹電視電影台(TBC未購買)、非凡新聞台、非凡商業台、Discovery旅遊生活台、迪士尼頻道、好萊塢電影台

東昱代理7頻道

三立新聞台、三立都會台、三立台灣台、MTV、彩虹頻道、NHK WORLD PREMIUM、高點電視台

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