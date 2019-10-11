不分藍綠白國慶開口唱國歌！蔡英文、馬英九互動冷　





▲中華民國108年國慶大會，總統蔡英文與前總統馬英九無互動。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

雙十國慶大會10日上午在總統府前盛大展開，歡慶中華民國108歲生日。國慶大會除了總統談話及精彩演出是重點，現場政壇大咖的互動，同樣備受外界關注。觀察今年國慶現場，總統蔡英文與前總統馬英九兩人僅禮貌性握手一次，整場大會互動冷。另外，唱國歌橋段，不分藍綠白大咖們全都開口唱。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，總共分為三大環節，分別是序幕暖場、國慶大會及主題表演。除了精彩的表演節目，卸任正負元首們及政壇大咖誰出席、怎麼互動都是焦點。今年包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲，以及藍綠橘三黨主席吳敦義、卓榮泰、宋楚瑜等人都會到場；保外就醫中的前總統陳水扁則是缺席大會。

前副總統呂秀蓮早在大會開始前就現身國慶現場，身穿一襲招牌祖母綠洋裝，氣色看起來相當不錯。雖然搶頭香到場，不過也因為太早到，獨自一人孤坐前排，隨後政壇大咖紛紛現身，不過，卻也與她互動不多。卓榮泰忙著跟宋楚瑜和鄭文燦聊天，蘇貞昌和柯文哲也是直接經過不打招呼，呂秀蓮看起來有些被冷落。





▲卓榮泰、宋楚瑜忙聊天，前方座位呂秀蓮看起來有些孤單。（圖／記者林敬旻攝）

卓榮泰一到場就主動與隔壁座位的宋楚瑜打招呼，兩人不時咬耳朵。他會後透露，與宋楚瑜談到其昔日愛將黃珊珊入市府，希望未來內湖立委選區，民進黨參選人高嘉瑜選情可以比較單純。卓榮泰和宋楚瑜攀談後，接著轉身與後方鄭文燦也聊起來，兩人聊到趴在椅子上，出席國慶大會看起來心情很不錯。

柯文哲結束市府前升旗活動後轉往總統府參加國慶大會。面對宋楚瑜就在座位前方，他沒有與對方揮手或聊天，只是隨著坐到座位上順勢扶了對方椅背。看表演時，柯文哲一度被海軍陸戰隊反恐操演的爆破橋段嚇到，先是睜大眼睛，接著皺起眉頭。他最後在蔡英文致詞完、花車進場前離開會場。

先前多次砲轟蔡英文政府外交議題的前總統馬英九也到場，入座前與國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮微笑握手，互動自然；隨後總統蔡英文到場，兩人也有握手致意，不過除了一次握手外就沒有更多交集，互動冷冰冰。

每年國慶政壇大咖有沒有開口唱國歌總會被放大檢視，今年不分藍綠白大家全都一起唱。除了藍營的馬英九、吳敦義沒意外開口唱；綠營的卓榮泰、蘇貞昌等人也有跟著唱，其中，呂秀蓮刻意避開國歌中的「吾黨」兩個字；號稱白色力量的柯文哲雖然看起來唱得有點不太熟悉，不過也是大方開口唱國歌。

▲台北市長柯文哲出席108年國慶大典。（圖／記者林敬旻攝）

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