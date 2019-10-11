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百貨周年慶刷卡攻略　刷對信用卡最高回饋15%超有感

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▲▼1003 新光三越南西店周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多民眾趁著各家百貨周年慶期間，將平時列好的購物清單一次買好、買滿。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

百貨公司周年慶陸續開跑，許多人趁著這段期間，將平時列好的購物清單一次買好、買滿，專家提醒，挑張適合的信用卡結帳，不僅能為荷包省下一筆，還能獲得三重回饋，包含百貨公司贈送的滿額禮、銀行提供的刷卡禮，以及信用卡本身的點數、現金、哩程回饋。

在百貨周年慶期間，不少業者紛紛祭出優惠好康，究竟如何挑選適合的信用卡，才能聰明賺回饋，Money101金融比較平台表示，周年慶期間選擇各家百貨公司聯名卡，通常回饋率較高，但仍要依每個人的消費預算而有所差異。

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以新光三越信義新天地周年慶為例，刷「新光銀新光三越聯名卡」1萬元買美妝保養品可享12%回饋，包含百貨公司提供的「化妝品滿2,000元送200元」共計1,000元禮券、新光銀行的滿額贈100元禮券（滿6,000元送100元），加上聯名卡友首4日（10月17日至10月20日）消費滿1萬元加碼送100元，共計獲得1,200元禮券，相當於12%回饋。

▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲只要挑選適合的信用卡，不僅能為荷包省下一筆，還能獲得三重回饋。（圖／資料照）

「台新銀新光三越聯名卡」只要是首次綁定在skm pay且刷滿2,000元，同樣以消費1萬元來計算，也可以獲得1,200元禮券。新光三越聯名卡友選擇周五消費，「新光銀新光三越聯名卡」再享紅利3倍回饋、「台新銀新光三越聯名卡」享1%至1.2%現金回饋。

另外，Money101金融比較平台也提到，選擇現金、點數、哩程高回饋信用卡也是週年慶挑卡撇步。舉例來說，「聯邦賴點卡」在台北統一時代百貨消費1萬元採買美妝保養品享12.6%回饋，包含卡片原回饋享2% LINE Points回饋、在統一時代百貨刷滿6,000元送100元禮券，加上化妝品滿千送百共計600元禮券，回饋率最高可達12.6%。

「樂天信用卡」在國內百貨周年慶回饋率也相當不錯，除了國內消費1.25%，新戶國內消費再享3%回饋，在統一時代百貨買美妝保養品滿1萬元可享1,000元禮券，銀行滿額禮也有100元禮券，加上信用卡的4.25%回饋，共計15.25%回饋，不過需登錄活動。

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