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影／聚陽全力打進運動服裝市場　董事長周理平：明年可維持穩定成長

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記者李瑞瑾／台北報導

「運動機能服飾」的市場大餅引起各方搶食，而紡織股后聚陽也正積極拓展這方面市場，聚陽董事長周理平表示，運動機能服飾可望成為聚陽未來幾年主要成長的動力。另針對明年的營運展望，周理平自信表示「會持續成長、這個部分沒有問題」。

「Athleisure」主題結合運動機能、休閒與流行，聚陽本次於台北紡織展除了展示可以追蹤心跳的智慧衣之外，還有許多運動休閒服飾，除了在布料、車工、印刷的創新研發之外，也融入流行趨勢設計服飾，讓成衣能夠在達到舒適、實用的情況下，同時也能富有時尚感。

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,聚陽實業。（圖／記者李毓康攝）

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▲ 結合時尚元素的運動休閒服飾。（圖／記者李毓康攝）

聚陽董事長周理平表示，不管是材質、產品，在服裝的上、下、裡、外，聚陽各方面都可以處理。他指出，希望明年能夠新增4~6位新客人，特別是在運動方面，因此這次很強力主打Athleisure，產品包含瑜珈、慢跑、OutDoor等應用，並預期這些領域可能是聚陽未來幾年主要成長的動力。

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,聚陽實業。（圖／記者李毓康攝）

▲ 運動休閒產品將成為聚陽未來動能。（圖／記者李毓康攝）

對於中美貿易戰帶來的轉單效應，周理平認為，轉單效應一定有，但沒有那麼明顯，且轉單的比例與快慢不同。周理平說，現在有稍微慢一點，市場覺得中美協商不會太快有結論，所以可能也是在等談判結果；他還提到，如果關稅從10%變成25%，那個（移轉）速度就會快了。

而針對明年的營運展望，周理平指出，明年市場還是滿動盪，目前看起來不是那麼好，但有信心聚陽還是會持續成長，強調「這個部分沒有問題」，成長幅度預期與今年差不多或是稍微低一點。主要成長動能還是新客人的加入，還有原來的客人、有些還是一樣賣的很好，舉例來說，Target就賣的很好，但GAP就稍微疲弱一點，但因為產品多元，賣很好的部分也持續成長，因此樂觀正向看待明年發展。

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