大陸研發「雷射衛星」偵測潛艦技術　水下160公尺全看光

▲未來潛艦的隱蔽性優勢可能因為水下雷射偵測消失。圖為俄亥俄級潛艦。（圖／視覺中國）



記者林彥臣／綜合報導

潛艦因為在水面下活動來無影去無蹤，因此對各國而言都是一大威脅，但是大陸聲稱已經研發出利用衛星發出雷射偵測水下物體的技術，將來可以應用在偵測潛艦，水下160公尺深度的物體都能一覽無遺。

根據《南華早報》旗下網站Inkstone News報導，上海光學精密機械研究所的研究小組表示，現在研發的這項技術，可以偵測水下500英尺（約160公尺）的物體，是目前使用水下探測設備的2倍，這是有史以來第一次達到這個深度，但是未來還有改善的空間。

負責觀測海洋的「觀瀾號衛星」，是「海洋星簇」計畫的一部分，未來的目標是希望達到水下1500英尺（約480公尺），這個深度已經超出大部分潛艦的作戰深度。

▲觀瀾號衛星探測潛艦示意圖。（圖／翻攝自青島海洋科學與技術試點國家實驗室）

上海團隊使用了由綠色和藍色雷射產生的光束，由於光在水中的散射比在空氣中的散射快，因此光束必須非常強大才能深入。

光學科學正成為軍備競賽的前沿，雷射可以用於監視聲納不可見的航行器，例如潛艦，這些潛艦具有非常安靜的發動機，並裝有吸聲材料，因此藉由雷射偵測潛艦，成為了新的應用。

但是目前的所遭遇到的挑戰，就是探測的深度還不夠，不論是搭載在衛星上或飛機上的雷射裝備，所能夠提供的功率都太小，但是沒有參與這項計畫的北京工業大學副教授宋承天則評論，上海團隊可能已經掌握了突破技術的重要關鍵。

►點我超越韓國愉快體驗