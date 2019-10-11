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歌仔戲男演員傳「挖肛照」約砲　遭制止就翻群近千人受害

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▲▼歌仔戲男演員在LINE群廣傳挖肛自慰照約砲，遭制止就翻群踢人。（圖／民眾提供）

▲歌仔戲男演員在LINE群廣傳挖肛自慰照約砲，遭制止就翻群踢人。（圖／民眾提供）

記者陳豐德／屏東報導

屏東一名歌仔戲演員陳姓男子，日前成為群組公敵，他專門加入各大LINE聊天群組內，PO出自己的個人自拍照外，甚至上傳自己的挖肛自慰照以及影片，疑似是要尋找砲友，遭制止就「翻群」將群組內的人踢出，愛心正義哥徐奕接獲消息後親下屏東派出所報案，目前警方已通報衛生局處理中。

陳姓男子（43歲）家住在屏東市內，臉書上簡介寫明自己是「歌仔戲表演者員工」，還說自己是單身，有網友在他的臉書內貼文寫下「#大家小心陳XX他是衛生署列管的愛滋病帶原者！」、「他會四處約炮把愛滋病傳染給別人！」等語。

▼陳男在群組內上傳自拍照遭質疑染有愛滋。（圖／民眾提供）

▲▼歌仔戲男演員在LINE群廣傳挖肛自慰照約砲，遭制止就翻群踢人。（圖／民眾提供）

沒想到陳姓男子近期轉為在LINE群上約砲，日前他加入一個500多人的探險交友群組，進到裡面就PO出10餘張自拍照，包括歌仔戲時化妝的自拍，表明說「大家可以加我好友，我也喜歡探險」此外甚至上傳挖肛自慰的照片以及影片，疑似就是要在群組內尋找砲友。

網友看到後就質疑「你是不是有愛滋病，看你皮膚都潰爛」，陳姓男子疑似因為覺得遭到羞辱，憤而翻群，將整個群組500多人全部踢出，至今至少有3個群組受害，影響近千人。

協心臨時粉絲團的「愛心正義哥」徐奕接獲通知後，親自前往屏東關心此事，並從鄰居得知陳男雙親租下此屋給他居住後，與他就沒有太多往來，正義哥隨後通知員警前往住家要當場報案，警方隨後通知衛生局處理，並將通知群組內的被害人前來製作筆錄提告。

▼愛心正義哥前往陳男住家直播並通知警方到場。（圖／民眾提供）

▲▼歌仔戲男演員在LINE群廣傳挖肛自慰照約砲，遭制止就翻群踢人。（圖／民眾提供）

▼陳男遭各大群組列為公敵。（圖／民眾提供）

▲▼歌仔戲男演員在LINE群廣傳挖肛自慰照約砲，遭制止就翻群踢人。（圖／民眾提供）

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