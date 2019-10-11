瘋電影／屍樂園：髒比雙拼　科技進步人道消滅變種髒比

文／賴賴

瘋言瘋語：

還沒看試片就已經聽到一群哀號的年輕人，非常期待這部電影，果然不負眾望，十年前十年後一樣好看，個人是非常不喜歡電影畫面髒髒的感覺，但髒比怎能不髒，於是導演開始走喜劇路線，這次依舊搞笑討喜，而最厲害的還是編劇，為不斷廝殺血腥的老梗找到出路，電影流暢好看，導演在操作整部電影的節奏，俐落爽快，所以看完還意猶未盡，是一部一百分娛樂價值的好作品。

這次的屍樂園，加入了幾個新元素，白宮、貓王、素食嬉皮還有最厲害的越野卡車，視覺上有許多驚喜，雖然髒比滿滿，就比例還說，導演沒有耗費太多時間在打殺髒比上，更多的是劇情推進與復古情懷的結合，非常別出心裁的喪屍電影，而超強的奧斯卡陣容，加上傻妹加入超搞笑，整體感是極度適合放假觀賞的放鬆電影。

許多不見得奧斯卡帝后陣容，竟然還願意合力拍出商業鉅作，相當有看點，非常推薦，片尾有彩蛋，不要急著離開喔。



片 名：屍樂園：髒比雙拼

英文名稱：Zombieland: Double Tap

類 型：動作、懸疑/驚悚、喜劇

上映日期：2019-10-09

片 長：01時39分

導 演：魯賓弗萊舍(Ruben Fleischer)

演 員：艾瑪史東(Emma Stone) 、 伍迪哈里遜(Woody Harrelson) 、 艾碧貝絲琳(Abigail Breslin) 、 柔伊德區(Zoey Deutch) 、 羅莎道森(Rosarios Dawson) 、 傑西艾森柏格(Jesse Eisenber) 、 比爾默瑞(Bill Murray) 、 路克威爾森(Luke Wilson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

十年過去，風靡全球且被譽為活屍神作的《屍樂園》早已成為當代喪屍喜劇經典！一字排開的硬底子演員，包含金獎影后艾瑪史東、奧斯卡入圍：伍迪哈里遜、傑西艾森柏格與艾碧貝絲琳，與原班人馬《猛毒》導演魯賓弗來舍及《死侍》編劇雷特瑞斯與保羅韋尼，於全新續集《屍樂園：髒比雙拼》中再全數回歸！



這次，感情猶如一家人的四位末日生存者將以白宮為基地出發，上路展開一場白爛打怪之旅。究竟這四位「奧斯卡級」的屠「屍」獵人，在面對著比從前更進化的BOSS級喪屍及地球上所剩無幾的倖存者同時，要如何去處理那些堪稱豬隊友的家人所惹出的鳥事呢？

▲小倆口感情生變，粉紅傻妹加入搞笑行列。

▲來到貓王博物館，兩男展開爭風吃醋戰。

▲很對眼的兩人，老闆娘風韻猶存。

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