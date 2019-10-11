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沒讀大學卻獲得「碩士學歷」！「電梯開錯門」讓他意外踏進人生交叉點

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▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）
▲因為電梯開錯門，讓他意外跳過大學，獲得碩士學歷⋯。（示意圖／免費圖庫pxhere）

文／張力中
摘自／《張力中的孤獨力

有些人生轉折，始於一場意想不到的意外——寫在進入職場之前：我沒讀過大學，卻有碩士學歷，因為電梯開錯了門。

說到孤獨，令你聯想到什麼：負面、消極，還是一齣悲劇？事實上，孤獨只是一種情緒，不以人的意志為轉移；孤獨不因你而孤獨，那是你認為孤獨令你感到孤獨。更甚，孤獨並不只為你所理解的那一種詮釋方法，多數人都沒能覺察，僅當它是一種自溺的意境，或耽美的囈語。

職場，是具備某種定向功能的概念場域，狹義來說，它就是一個辦公場所，裡面的組成，是人。身在其中的人，受到這個場域的規範而遵循。簡言之：職場，是有意識性的大型集體活動，制約你從眾，你付出心力，它付出報酬的捐輸關係，這是大多數人的刻板認知。長年迄今，且你渾然不自覺地依循。但今天，當你讀到這段話時，它是一把鑰匙，現在，就解開你刻板印象的枷鎖，職場從不是你想像的那樣。

請繼續往下閱讀...

誠如本章標題所言，我認為，職場是一個超大型實驗場，充滿太多新意與可能，我希望你此刻開始，甩開從眾隊伍心態，用全新視角審視職場，帶著孤獨奮起。對我而言，職場裡的孤獨，是種修煉與內省。孤獨是一具精神性網篩，那從外界四面八方而來的訊息，經過孤獨的篩漏，沉澱下來的，都成為澄澈的洞悉。孤獨幫助你為思想建立新秩序與判讀機制，透析職場的各種現狀、危機與荒謬。終究，你異於常人，思想，也役於常人之上。所以，我們先意識到職場中懷著孤獨的必要，修煉，然後，產生了孤獨力。

多數人身處於傳統定義的職場裡，為想保有一份工作，風險趨避、享受安逸、榮辱不顧、懼於改變，更害怕改變後未知的風險；於是，把寶貴的職涯決定權，雙手交奉職場，唯唯諾諾，由它主宰。有天，當不再受到眷顧時，最終只得淪落至慘笑，這故事多有所見，其實，我們何須如此？

正式進入本書主題前，我有個故事想告訴你。有些人生轉折，總始於一場孤獨的念想，終於放手一搏的自我擊破。必須由你親手解決上一秒的自己，你才有下一秒新生的開始。

▲電梯（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲電梯開錯門，卻因此踏進人生轉折。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

電梯開錯門，我一腳踏進人生交叉點

場景出現在臺中舊城區的干城車站，站前氣氛浮躁瀰漫。周邊客運站騎樓內，擠滿準備離開或是剛抵達的川流人潮。一如往常的週末，我在附近小吃攤隨便打發午餐後，隨著補習班人群，蹣跚魚貫地往補習班走去，在車站附近的深巷內。

那年我剛退伍，只有二專學歷，拿著當兵兩年存下的薪餉，報名了插班大學轉學考試，開始為期一年的重考生活。被安放到這種體制常模，就像是倒進雞蛋糕模子裡的麵粉糊，想像著加熱一會兒，「喀」的一聲，倒出來的雞蛋糕，三個二十元，熱呼呼的，各個長得一模一樣。

「啊，這是什麼人生。」午餐過後，雙手插袋獨自步行的我，常如此自問。補習生活裡，我沒有與任何人交好，學伴、友情什麼的我都覺得麻煩，索性省略這些關係，決計獨來獨往。而某個尋常下午，來了一個不尋常轉機。當時補習班樓層安排是這樣的：一樓是報名櫃檯，二樓是研究所教室，三樓是插班大學教室。「叮」一聲步出電梯後，我走了幾步，查覺到異狀，發現四周場景不太一樣，看到指標，這裡是研究所的樓層，原來我走錯了。正想扭頭轉身上樓時，發現張貼各種文件的布告欄，紙頭黃的紅的綠的，我好奇走近。

一份文件吸引了我的目光，上頭載明「退伍後只要有一年工作經驗，專科畢業生可用同等學歷報考研究所」。讀到這裡，我全身一陣寒顫，不確定這種感覺，是一種人生即將產生重大變化的預感，還只是單純尿急。我冷靜走向行政櫃檯，買下這份簡章。櫃檯工讀生沒見過我，直追問我是哪個班級的，我沒理會她。直到晚間下課，回家後我將自己關進房間，認真地將簡章逐句讀完。

我蒐集情報，得出幾項要點：商學研究所考試科目，與插大轉學考雷同，經濟學、統計學、管理學等，差異只在難度而已，多數是考古題。除統計學外，大多是自由發揮的申論題。加上時間差，如果研究所成績不理想，還有轉學考這條後路。得出這些結論後，不知為何，我燃起希望與莫名鬥志，也不知哪來的自信。

於是，我安靜地完成了五間研究所報考，沒與任何人討論。在當時，知情的人一定會想辦法勸退我，叫我安分地把插班大學考好就好，不要浪費報名費、不要東想西想，你是考不上的。但是，如果眼前有那麼一點機會，為何不嘗試？一想到當我萌生這念頭後，在毫無作為之下，又要殘酷地打消它，回到那個轉學考的龐大隊伍，實在太痛苦了，所以我決定冒險放手一搏。

我著魔似地奮起，每日大量做考古題。然而，事情沒這麼簡單，大學都沒讀過的我，怎能夠克服研究所考題？這些題目對我而言，相對高深與艱澀。就在大量填鴨考古數月之後，隔年，考試如期登場。結果很欣慰地，那年所有出題教授，也都奮起了︱考古題幾乎一題也沒出！各間都是全新考題，唯一不變的，是依舊的艱澀難解。我硬著頭皮，南北奔波，將所有考試考完。

研究所考試分兩階段：第一階段是筆試，筆試成績通過後，才是第二階段口試。綜合兩項成績之後，才公告正取或是備取。很遺憾，隨著時間推進，每間放榜的筆試都沒通過，成績差強人意，心裡各種煎熬。直到一星期後，最後一間私立大學研究所捎來通知：我筆試通過，可順利進到第二階段口試。

我鬆了口氣，轉學考參考書也都甩到一邊了，滿心等待口試那天到來。每天輕快地敷臉、練習口條，大量閱讀時事，聽ICRT以防英文口試。當滿懷欣喜地去口試時，迎接我的，竟又是一場打擊。

「你只是專科生，怎麼會想來考研究所？」

口試教授有三位，分別安排在三間會議室。第一場不過不失，很快結束。第二場，是位女性口試教授，她沉著臉，看了看我的資料，帶點輕蔑嘲笑的語氣質問我：「你只是一個專科生，大學也沒讀過，有能力面對研究所課程嗎？是不是有些好高騖遠？要不先從插班大學讀起，對你可能比較好。」她冷峻地質問，讓我有點自卑，我感受到挫敗，最後，在空氣有些尷尬的情況下，她簡單打發我離開，結束第二場口試。

接著第三場，口試教授滿臉笑意面試我，我逐一回答提問，他頻頻滿意點頭，直到口試結束前，他才看到我的學歷。與第二場口試時的女教授不同，他眼睛一亮：「你只是專科生？怎麼會想來考研究所啊？真少見，好厲害喔！」我被他的開朗情緒觸動，儘管心中寬慰，但仍笑不出來。只覺得這段時間以來，孤獨而努力的心意，似乎被認可了，當下有點想哭。清晰記得那天，我顫抖地說：「老師，我想讓人生有些改變，我很努力，也盡力了。」

當下我真的已耗盡心力，再給不出更多。也做好最壞打算，準備回歸插大轉學考的隊伍，只是仍在做最後消極哀傷的頑強抵抗。教授愣了一下，沒說什麼，滿臉笑意地低下頭，打完分數，就請我離開。幾週後，我獲得備取第二十三的資格，沒希望了。我不知道為何要這樣折磨自己。

然而，經歷一番忐忑的遞補等待，奇蹟般地，我錄取了。

就這樣，我成為沒讀過大學，只有專科學歷的跳級碩士新生。放榜後某天下午，我回到補習班，當時與一位經濟學老師滿談得來，我想與他簡單道別。等在教室門外，聽著課堂內裡麥克風迴聲嗡嗡作響，心情有點恍惚。下課時間，我走進階梯教室後的教師桌，對他說：「老師，我考上研究所了。」一開始老師還搞不太清楚，我將這幾個月的經歷告訴了他。聽完之後，他瞪大眼睛，忽然開懷地笑了出來，並從座位上跳起來，對著在教室裡休息的同學們大聲拍手：「同學們，這位同學用專科同等學歷，跳級考上研究所，非常厲害，你們轉學考也要繼續加油啊。」

一時之間，在場所有人像是隔著長河，全擠在河的另一岸，不可置信怔怔望向我。而我，已成功涉水過岸，全身濕淋淋，狼狽獨自望向他們。原以為自己可能只是插大轉學考模子的雞蛋糕，現在竟變成賣價稍微好些︵但也濕軟軟︶的章魚燒了。如果沒有數月前那個瘋狂決定，我現在仍與他們一樣焦急與迷茫。沒想到我這樣一個無賴，也能有如此奢侈的時刻。

離開補習班，每個教室窗格，透出燈火通明。第一次，我感受到孤獨，像是把火炬，沉靜又明亮，無聲引導我，與人群反方向，脫隊孤身前行。

感謝當時忍受孤獨、踽踽獨行的自己

在那之後的十年，我已是承億文旅集團品牌長，當年，承億文旅剛轉型全國品牌，準備大舉找點擴張。某日週末，我下午接到房仲電話，表示舊干城車站前有棟大樓想出租，詢問有無興趣接手，我與同事應允開車前往。一到現場，沒想到竟是當年的那間補習班。我站在廢棄殘破、停業許久的大樓前，只覺百感交集。離開前，我彷彿看到當年的自己，同樣的週末午後，百無聊賴地，低著頭雙手插口袋，走回補習班，與我擦肩而過。我低聲謝過，那時他忍受孤獨，踽踽獨行。

孤獨不是負面詞，也不是選擇孤獨的人，就比較高尚。孤獨是身在常凡世間的一種入世修煉，是一種降噪與內化的過程，孤獨，從來都是自己的事情，與他人無關。孤獨成一種境界，會感到從容無比，沒有什麼比你自己，更了然於心。

兩年後，我順利拿到碩士學位，奔赴職場。那年，我二十六歲。

孤獨力初級修煉 第一課
●第一步： 停止安全感的過度攝取，開始培養本位感的孤獨。孤獨，才是恆常的本質與驅力。我知道這不容易，但你必須有一個開始。
●第二步： 在什麼都還沒有的時候，當下能相信的，只有你與你自己而已。
●第三步： 堅信萬事皆有可能，然後，越孤獨，你的其他感官就會越發敏銳。試著感受一下。

▲▼方舟文化出版《張力中的孤獨力： 孤獨，讓學習與思考更有威力》（圖／方舟文化提供）

★本文摘自方舟文化出版《張力中的孤獨力： 孤獨，讓學習與思考更有威力》，作者張力中，沒讀過大學，卻有碩士學歷；26歲初出社會，擔任廣告業務搶下全台中所有大戶訂單；服侍過點子特多的餐飲集團董事長，34歲擔任承億文旅集團品牌長，打造台灣文創旅店品牌，事業攀上顛峰之際，突然又被北京挖角，翻篇勇闖新的境地。

「唯有孤獨，才能讓學習與思考更有威力。人在體制內，思想在體制外，便能遠離刻板、拒絕從眾。」

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