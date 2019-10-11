排灣拳王洪嘉慶勇奪亞洲青年金腰帶　幕後成功推手是「他」

記者邱中岳／台北報導

洪嘉慶於5月份勇奪2019OPBF東太平洋職業青年拳王金腰帶，而幕後推手正是洪的舅舅；舅舅指出，當初看上洪的爆發力以及速度，且當時又正值叛逆期，所以10年前才將洪帶在身邊訓練。

洪嘉慶的舅舅、42歲的葉俊昌曾經也是1名拳擊手，也代表台灣出征亞特蘭大奧運的拳擊資格賽，10年前看了當時手球校隊的外甥洪嘉慶比賽後，認定洪是有爆發力、速度的好選手，於是與姐姐商量帶在身邊訓練。

▲洪嘉慶（左）於5月勇奪OPBF金腰帶，幕後推手就是自己的親舅舅。（圖／記者邱中岳攝）

當時洪嘉慶正值叛逆期，母親考量之後將洪交給葉俊昌訓練，葉每天要求洪跑步、重量訓練一個半小時，另外針對技巧每天也訓練2個小時以上，且經過10年訓練後，順利以體保生的身分到屏東美和科技大學念書，且開始參加比賽。

▲洪嘉慶於5月勇奪OPBF金腰帶，相當感謝舅舅的10年養成。（圖／記者邱中岳攝）

葉俊昌指出，訓練一個拳擊選手，體能狀態是非常重要，因為本身是原住民（排灣族），天生條件會比較好，在進入專項的技術層面會比較好，再搭配系統化的訓練，另外透過營養補及會更發揮效果，例如訓練前需要碳水化合物、訓練後也需要補充蛋白質。

葉俊昌表示，台灣的選手與國際選手相比，在技巧、速度上都毫不遜色，但因力量表現不夠，所以無法給予對方迎頭重擊，也對此加強洪在出拳的質量上做加強訓練，沒想到一出戰OPBF亞洲青年爭霸賽，便榮獲金腰帶的殊榮，且得到總統蔡英文詔見。

▲洪嘉慶的舅舅葉俊昌（右）原本也是拳擊手，積極訓練外甥打入職業拳賽。（圖／記者邱中岳攝）

洪嘉慶指出，從國中開始就跟著舅舅學拳，當時因為好玩所以踏入拳擊界，到了高中開始專注在這條路上，想再往更高地方走的時候，會覺得因為在台灣拳擊是不普及的，在訓練中資源也相當少。

且因為家人相當支持，所以也會感到相當大的壓力，跟著舅舅學習當然不能偷懶，在得名有了成績之後，也獲得了成就感，開始會與舅舅討論、研究，上了大學之後，慢慢放下曾經想放棄拳擊的念頭，希望未來有更好的成績。

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