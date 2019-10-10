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無錫「高架橋倒塌」關鍵原因曝光　竟是鋼材貨車大超載害的

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記者趙蔡州／綜合報導

江蘇無錫市10日晚間6時許發生一起橋樑坍塌意外，市內312國道上海方向K135處、錫港路上一段高架橋突然側翻垮塌，落下的鋼筋水泥瞬間壓扁了3輛小客車。央視報導指稱，事故發生時，一輛嚴重超載的貨車正在橋上行駛，可能就是橋樑垮塌的直接原因，但詳細原因仍要相關單位持續釐清。

▲▼江蘇高架橋倒塌3輛車遭壓 原因疑為貨車嚴重超載。（圖／翻攝自微博）

▲央視新聞表示「一輛嚴重超載的貨車正在橋上行駛，可能就是橋樑垮塌的直接原因」。（圖／翻攝自微博）

根據《央視新聞》報導，事件發生在10日晚間6時許，無錫市北塘312國道橫跨錫港路往上海方向的高架橋發生坍塌，經初步探勘有3輛轎車被壓扁，其中1輛是沒有人的停放車輛，現場已有3輛挖土機正在拆除橋面、解救受壓車輛，救難人員也抵達在現場待命，具體傷亡情況正在統計當中。

▲▼無錫「高架橋倒塌」壓爛3車！　騎士差0.5秒逃死...驚恐狂奔影片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲現場經初步探勘有3輛轎車被壓扁，其中1輛是沒有人的停放車輛。（圖／翻攝自微博）

事故發生後立刻有消息指稱，高架橋會倒塌的可能原因是，現場有一輛鋼材貨車超載，重量高達 187噸，超過高架橋負載進而造成倒塌。央視新聞10日晚間時許也在官方微博表示，「事故發生時，一輛嚴重超載的貨車正在橋上行駛，可能就是橋樑垮塌的直接原因」，但詳細原因仍要相關單位持續釐清。

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江蘇「高架橋倒塌」壓爛3車　騎士差0.5秒逃死
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