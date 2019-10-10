無錫「倒塌高架橋」僅用22個月完工！品質被評為優良...時任市長被雙開

記者邱茀濱／綜合報導

江蘇無錫10日晚間北環路附近一高架橋突然倒塌，具體傷亡情況仍在持續統計中。據了解，坍塌的312國道無錫段工程只用了22個月就完工，且工程期間曾親自做拆遷動員工作的無錫市長毛小平，也在2012年被開除黨籍。

▲江蘇無錫高架橋倒塌。（圖／翻攝自微博，下同）



據每日經濟新聞報導，無錫市審計局網站2007年發佈的《關於312國道無錫段擴建工程竣工決算審計結果的公告》顯示，312國道無錫段全長48.43公里，其中老路段為21.35公里，改線段則是27.08公里；全線規定時速為每小時100公里（其中城鎮段每小時80公里），並採用雙向四車道和六車道兩種形式。

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值得注意的是，公告還稱，312國道無錫段擴建工程於2003年9月開工建設，2005年6月建成通車，2005年11月工程交工驗收，共22個月。此外，312國道無錫段擴建工程的總體設計單位，是江蘇省交通科學院有限公司等；主要監理單位有江蘇科興工程建設監理有限公司等；施工單位有無錫交通工程總公司、東盟營造工程有限公司、中鐵十四局集團有限公司等。最後，還被無錫市交通工程質量監督站評定為「優良」等級。

不僅如此，報導還稱，該工程建設期間擔任無錫市長的毛小平，在2011年被升任為無錫市委書記，但僅過了9個月，就因貪污及與多名女性通姦，被免去職務，並於2012年4月被開除黨籍。

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