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無錫「高架橋倒塌」壓爛3車　騎士差0.5秒逃死...驚恐狂奔影片曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

江蘇無錫10日晚間6時許發生一起橋樑坍塌意外，位在市內的312國道上海方向K135處、錫港路上的高架橋突然側翻垮塌，落下的鋼筋水泥瞬間壓扁3輛小客車，目前已經有大型機具趕到現場救援，具體傷亡情況仍在持續統計中，微博上也出現許多橋樑坍塌時的驚險畫面。

▲▼無錫「高架橋倒塌」壓爛3車！　騎士差0.5秒逃死...驚恐狂奔影片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲無錫北環路附近一高架橋突然垮塌，經初步探勘有3輛小客車被壓扁，一名三輪車騎士差0.5秒逃死。（圖／翻攝自微博）

根據《央視新聞》報導，事件發生在10日晚間6時許，無錫北環路附近、錫港路上一段高架橋突然垮塌，經初步探勘有3輛小客車被壓扁，現場也有其他人員出現受傷情形，救援車輛已經趕到現場支援，現場也有3輛挖土機在作業，正在拆除橋面、解救受壓車輛，同時救護人員也已在現場待命，具體傷亡情況正在統計當中。

▲▼無錫「高架橋倒塌」壓爛3車！　騎士差0.5秒逃死...驚恐狂奔影片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲另一個畫面則是轎車被砸中，只剩下前面的引擎蓋部份，駕駛座部份已經全部被壓扁。（圖／翻攝自微博）

微博曝光的坍塌畫面可以看見，由於當時正值下班的交通尖峰時段，現場有許多大小車輛正在行駛、等紅綠燈，下一秒高架橋就突然整條側翻垮塌。其中有一名三輪車騎士差0.5秒就要被壓住，嚇得他立刻跳下車拔腿狂奔逃命；另一個畫面則是轎車被砸中，只剩下前面的引擎蓋部份，駕駛座已經全部被壓扁。

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