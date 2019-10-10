台南虱目魚文化季 黃偉哲行銷台南虱目魚推廣食漁觀念

▲台南市政府行銷台南虱目魚，由農業局帶領台南五大虱目魚產區在北門水晶教堂旁停車場，跨區合作共同推出食漁教育體驗遊程活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為行銷台南虱目魚，結合地方產業舉辦虱目魚文化季活動，今年由農業局帶領台南五大虱目魚產區北門、將軍、學甲、七股及安南，10月10日在北門水晶教堂旁停車場，跨區合作共同推出食漁教育體驗遊程活動。

台南市長黃偉哲親臨同歡，宣告今年虱目魚系列活動熱鬧登場，現場同時擺出「台南虱很大－千人饗宴」，提供尚青虱目魚大餐，民眾都吃得津津有味。市議員蘇蔡秋金及方一峰亦與會。

黃偉哲市長表示，非常高興能夠讓千人民眾在台南虱目魚節，品嚐最新鮮、味美的台南虱目魚。其實，虱目魚又稱「牛奶魚」，所以它的營養價值很高，經過料理之後，沒有刺而且口味特別好。雖然在台灣西海岸，有很多縣市都有虱目魚，但台南虱目魚有獨特的養殖方法，還有漁民的經驗研究，它的味道特別甘美，希望藉著政府的推動，民間的支持，大家一起來吃非常優質又價廉物美的台南虱目魚。

黃偉哲說，很感謝漁業署的幫忙，也謝謝農業局、各區漁會、農會、公所的齊心協力，才能夠把台南虱目魚成功行銷出去。接下來就是希望虱目魚能夠外銷，讓許多歐美國家，或讓其他地區的民眾也能夠品嚐到優質味美的台南虱目魚，這是市府下一階段努力的目標。

虱目魚英文名為milk fish (牛奶魚)，除因為魚體呈乳白色外，牠的豐富營養成分就跟牛奶營養成分有異曲同工之妙，所以稱為牛奶魚。虱目魚具有「高蛋白、高鈣、高膠原、低膽固醇、低熱量、低脂肪」6大特點，更是養生保健的好食材。

2019年台南虱目魚文化季-跟著SA-BA去旅行，即日起自11月10日，每週週末都有精彩遊程活動，邀請民眾共同來參與，詳細活動資訊可洽詢各區公所或上「台南搶鱻報」粉絲專頁、「愛活動i Party Go」粉絲專頁查詢。