「全裸紅帶妹」國慶爆紅！被神出就是彩券行立牌女　本人回應了：我單身

▲愛語莎國慶日貼出「紅帶裝」的照片。（合成圖／翻攝愛語莎臉書、IG）



記者柯振中／綜合報導

台灣的公益彩券店門口時常放有人行立牌，一名正妹身穿黃紅色貼身旗袍，手上捧著大大的金色元寶，讓人看得目不轉睛。而這位「公益彩券」正妹的真實身分，其實是模特兒女星愛語莎，她10日在個人臉書上貼出「全裸紅帶裝」慶祝國慶日，讓大批網友為之瘋狂，隨後，她本人也出面解釋紅帶裝的由來了。

愛語莎其實是模特兒出身的女星，是各大綜藝節目的常客，不但身材火辣性感，傻大姐般的個性也受到觀眾的喜愛。她10日在臉書上貼出一張「全裸紅帶裝」的照片，慶祝國慶日快樂，誘人的「超S曲線」讓人看傻直呼，「嚇一跳，原來身材這麼好，原本都聚焦在您風趣言談上。」

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▼愛語莎是公益彩券人型立牌的模特兒。（圖／翻攝自愛語莎IG）



愛語莎接受媒體訪問時指出，這張照片其實是她的單身宣言，是來自攝影師的創意，「他在國外看到這個想法，可是他又不想要拍得太性感，就是表情可能要比較驚訝一點，比較俏皮一點。」

愛語莎說明，照片貼出後，有一位網友相當幽默，跑來留言「到底要牽紅線，還是要拆炸彈」，讓她笑得相當開心。

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▼愛語莎的個性讓她擁有不少粉絲。（圖／翻攝《東森新聞》）

