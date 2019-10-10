台南恒安宮重建安座20週年紀念　鄉親鬥陣來六甲迓媽祖

▲5年1次台南恒安媽祖文化季活動10月10日起展開，今年適逢恒安宮重建安座20週年，吸引許多在地鄉親熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

5年1次台南恒安媽祖文化季活動10月10日起展開，開幕式中宣布今年度的恒安宮重建安座20週年活動正式開始，六甲媽祖出巡遶境活動將訂於11月9、10日舉行，市長黃偉哲特地前往祝賀，議員吳通龍、尤榮智、蔡育輝等也到場致意，今年適逢恒安宮重建安座20週年，吸引許多在地鄉親熱情參與。

市長黃偉哲表示，5年1次的六甲迓媽祖，是地方的重大慶典活動，也是六甲鄉親的一大盛事。在台灣土地上，宮廟不僅是宗教信仰中心，也是文化中心，更是人才薈萃的中心，誠摯邀請各地民眾來體驗傳統的廟會文化，此外，這裡鄰近六甲好米季會場，利用假日來到六甲，可以吃好米、拜媽祖，還可以欣賞彩繪稻田，是非常好的旅遊行程。

主辦單位表示，在此次活動的籌備期間，意外發現一批50年前國寶級大師林再興藝師的交趾陶作品，委員會不惜重資商借，在這次的「六甲恒安宮媽祖20週年古文物展」中與大家見面，也成為今年文化季活動的吸睛亮點。文物展即日起至11月13日在林鳳營故事館展出，巨大的千里眼、順風耳燈籠，攀附在林鳳營故事館屋頂，彷彿看顧著來往行車的平安祝福，歡迎民眾前來一睹風采。

重建安座20週年平安祈福遶境活動則將在11月9日至10日舉行，路線規劃從恒安宮出發繞行全區11個里，這是第一次超過30個團體一起來共襄盛舉，相信會呈現熱鬧非凡的景象。

此外，本次系列活動還規劃了林鳳營故事館藝文展演、媽祖文創市集、湄洲祖廟謁祖進香、文化局藝術進區-十鼓擊樂團演出等，充分展現信仰文化的多元與創意，讓大家深度體驗媽祖深入庶民生活的文化。