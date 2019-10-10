NBA上海賽「全場爆滿」　球迷搶拿五星旗要球星簽名！

▲儘管爆出「挺香港風波」，球迷仍擠爆NBA上海賽場館。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國職籃NBA中國賽—上海站10日晚間登場，由洛杉磯湖人對上布魯克林籃網，不過受大陸網友「抵制NBA」的輿論影響，賽前賽後記者會環節均取消，大陸境內也沒有官方電視轉播。不過，比賽開始後現場氣氛仍火熱，全場座無虛席，更有熱情球迷拿五星旗給球星簽名。

▼有球迷用五星旗向球星要簽名。（圖／翻攝自imgur）



由於火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）推特上一句「支持香港」，引爆廣大中國球迷怒火，再加上NBA主席席爾瓦（Adam Silver）表明「支持言論自由」，不會為莫雷的個人意見向中方道歉，引來大量中國網友揚言抵制NBA，多間贊助商宣佈暫停與NBA合作，央視和騰訊也宣布暫停於電視和網路轉播此次季前中國賽事。

但外媒指出，現場氣氛仍十分熱烈，湖人隊隨隊記者Tania Ganguli也在推特發文指出，場館外有人向前來觀賽的球迷派發五星旗。《ETtoday新聞雲》記者也直擊，開賽前30分鐘場內就已坐滿約6成，不少民眾自帶五星旗、貼五星旗貼紙入場。

▼《ETtoday新聞雲》記者直擊NBA上海賽。（圖／記者陳政錄攝）



此外，還有球迷拿著五星旗向NBA球星要簽名，畫面在網路上流傳。有部分中國網友對此表示不滿，揚言要「聲討這班賣國賊。」

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▼不少球迷自帶五星旗或五星旗貼紙入場。（圖／路透）

