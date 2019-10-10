65年內撞地球！ESA將直徑「14米」阿波羅小行星列入危險名單

▲ESA說小行星將在65年內撞向地球，示意圖，與本文無關。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

歐洲太空總署（ESA）近日將直徑約為14公尺的小行星「2019 SU3」，加入威脅地球的風險名單中，並指出可能在65年內撞擊地球，且機率為152分之1。不過，有專家則認為，相信小行星的大小還不足以造成重大的影響。

綜合外媒報導，「2019 SU3」被列為威脅地球的第四大危險阿波羅小行星，ESA指出，預計它撞擊地球的時間可能發生在2084年9月16日，且會從約11.8萬公里處飛過來；屆時它將非常接近地球，若鄰近行星的引力輕微的推動，就會直接撞向地球。

據了解，「2019 SU3」是1930年代發現的一組小行星中的一部分，它繞行的軌道非常寬，有時還會與地球的軌道相交，且還跨入金星、水星和火星的軌道上，這就是鄰近行星的致命引力來源。

此外，ESA在9月還指出，未來的100年內，有近878顆小行星有撞擊地球的風險；而即使是一顆小行星都可能對地球造成嚴重的破壞。不過，為了減少撞擊的威脅，ESA和其他幾個團體正在努力尋找其他小行星。

▲ESA將「2019 SU3」小行星列入危險名單，示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）



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