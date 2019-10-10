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被官媒批護航示威者！蘋果急轉彎下架「HKmap.live」　陸外交部回應

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▲▼香港9月7日遊行。（圖／路透）

▲蘋果下架追蹤港警的App。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

蘋果（Apple）日前在App Store上架一款能追蹤香港警察及示威活動位置的「HKmap.live」即時地圖App，被大陸官媒及外交部發言人耿爽批評，現在經過調查又下架該款App。對此，耿爽10日強調，他有注意到事情的最新進展，同時重申近來香港的暴力行為，應抵制和反對，而非支持和縱容。

綜合外媒報導，蘋果在聲明中指出，許多香港用戶聯繫蘋果公司，因此對這款App進行了調查，結果發現App被用來危害香港執法部門和居民，「App中顯示了警察的位置，而我們和香港網路安全課技調查科（Hong Kong Cybersecurity and Technology Crime Bureau）連繫後發現，這款程式讓香港警察成為目標，甚至被埋伏，威脅到公共安全。」

▲▼「HKmap.live」即時地圖App。（圖／HKmap.live）

▲「HKmap.live」即時地圖App，目前已被下架。（圖／HKmap.live）

據了解，「HKmap.live」這款App的主要用途是標示出示威活動與警方的所在位置，並可提供其他遊行者追蹤警察的動向，對其他香港民眾而言，也能避開警察或警察部署催淚彈的區域。「HKmap.live」原被蘋果拒絕上架，理由是會「鼓動非法行為」、「允許使用者躲避執法」，但幾天後蘋果同意上架，結果才開放短短3天，又宣布下架。

對此，耿爽10日最新回應指出，他有注意到事情的最新進展，同時重申近來發生在香港的極端暴力犯罪行為，是挑戰香港的法治和社會秩序，不僅威脅香港市民的生命和財產安全，更破壞香港的繁榮穩定。「對於這種極端暴力犯罪行為，理應予以反對和抵制，而不是支持和縱容。」

此外，蘋果近日也將一款新聞類軟體「Quartz」從App Store上下架，耿爽表示他沒聽說過，但他們歡迎外國企業到中國來投資興業，只是前提是要遵守中國的法律法規，尊重中國人民的民族感情，「這是毫無疑問的」。

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

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