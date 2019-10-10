陳佩琪分享80歲老翁得子故事　柯文哲冷回「妳相信那是他的喔？」…網笑瘋





▲陳佩琪、柯文哲。（組合圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪時常在臉書上分享一些小故事，身為小兒科醫師的她，10日回憶起一段80歲老翁與40歲陸配生孩子的故事，原本是一篇很暖心的故事，但當她告訴柯文哲時，對方竟直接回「 你相信那是他的？」讓她好氣地說「那種問題不是我的職責啦！」

陳佩琪10日在臉書上提到，柯文哲出了一本「生死之間」的書，因為是國慶日，所以她也要分享幾個快樂結局的「生死之間」故事。

陳佩琪回憶十多年前新生兒學還不發達的時候，她遇到一名29週、約1000公克的早產小男嬰，當下戰戰兢兢地接了病人，也詳細跟家屬說明後續可能面臨的挑戰，不過還好小男嬰很爭氣，住院期間沒出什麼重大併發症，只是「他的家庭問題比較令人擔憂…」

▲陳佩琪出席柯文哲新書簽書會。（圖／記者楊亞璇攝）

陳佩琪說，小男嬰的爸爸已經80歲了，媽媽是40歲的陸配，她心想「小男孩若要順利成長，應該是要靠媽媽吧？」當天爸爸到加護病房幫寶寶寫入院紀錄時，護理師不小心把對方稱為阿公，結果被小小的教訓了一頓，而她也藉機學到和病患溝通時，不可先入為主，應採開放式的問句。

陳佩琪表示，她向柯文哲吹牛說，1000公克的早產兒被她們照顧得很好，既沒併發症，且早早就出院，80歲的父親應該比較輕鬆了，沒想到柯文哲竟頭也不抬的直接問說，「妳相信那是他的？」讓她大嘆「男人就是男人！那種問題不是我的職責啦！」

針對這段故事，網友們笑稱，「我覺得佩琪姐比阿北更成熟（額」、「感覺這本會比柯P那本好看耶」、「阿北就是阿北，總是那麼心直口快」、「阿北真的是很不會說話內XDDD」、「求出書（敲碗」、「期待佩琪醫師出書」、「阿北想的問題果然跟別人不一樣」。

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