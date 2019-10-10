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影／高雄電影節致詞被「口罩女」嗆聲！韓國瑜回罵：脫下來大聲講

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記者柯振中／綜合報導

2019高雄電影節10日傍晚盛大開幕，現場放映開幕片「火口的二人」。高雄市市長韓國瑜上台致詞，不過致詞時，突然有一名女性觀眾對他提出質疑，為何開幕片不能在中國大陸放映，引起許多議論。

▲韓國瑜參加高雄電影節。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜參加高雄電影節被嗆聲。（圖／地方中心翻攝）

2019高雄電影節10日傍晚在高雄市圖書總館舉辦開幕禮，開幕時放映了「火口的二人」這部開幕片。雄影策展人黃晧傑指出，這次的影展主題是「狂戀世代」，展覽中放映的作品都與「禁忌之愛」有關。

以開幕片「火口的二人」為例，這部電影講述的是，日本311地震過後，一對有血緣關係的男女為了尋找存在的意義，不斷透過身體探索、性愛來追尋，片中有許多裸露的畫面。

此外，「火口的二人」導演荒井晴彥在開幕式時指出，很榮幸這部電影能夠來台擔任開幕片，「這部電影在中國禁止被放映。」隨後輪到韓國瑜致詞，他上台時指出，高雄市南臺灣最美麗的海灣城市，也是貨物吞吐的海港，希望未來能夠扮演台灣創意與電影產業的人才聚集地。

▼戴著黑色口罩的女子嗆韓國瑜。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜參加高雄電影節遭民眾嗆聲。（圖／地方中心翻攝）

不過韓國瑜致詞完畢後，有一名戴著黑色口罩的女子大喊，「市長，對於『火口的二人』這部片子不能在中國播，你有什麼想法？」她還向韓國瑜大喊，「台灣有言論自由，中國有嗎？這部片在中國為何不能播。」

由於嗆聲女子戴著口罩，韓國瑜則回應，希望這名女子別戴著口罩，把口罩脫下來大聲講，到外面講，不要干擾現場的觀眾，「妳要不要站起來跟記者講一下？」工作人員聽到現場的騷動，急忙上前勸說，把口罩女子勸離現場；韓國瑜隨後也快步離開，前往下一場活動。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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