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吊車重摔20公尺落地！3工人疑未戴安全帽爆頭亡　全是彰化人

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▲▼南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣南崗工業區一間環保公司10日下午傳出工安意外，當時3名工人疑似在搭建鐵架，搭乘吊車吊籃持續上升，不料突從約7層樓高處墜落，釀成3死慘劇，而罹難的3人都是彰化縣人，彰化縣政府第一時間介入處理，後續職災個管員將協助家屬申請職災慰問金及勞保給付等，以維護職災勞工權益。

▲▼南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

勞動部中區職安中心初步了解，3名工人為外包工人，受雇於員林一間鋼構公司，疑似吊籃上升途中撞上鋼架，造成3人墜落身亡。由於現場沒看到安全帽，3人疑似未戴安全帽也沒綁安全帶，後續將調查釐清雇主及承包商責任。

▲▼南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

死亡的3名工人分別設籍於彰化縣員林市及大村鄉，10日下午1點10分搭吊車吊籃，預計要上升到30公尺高的鐵架施工，不料上升至20多公尺時，3人突然從高處墜落地面，導致59歲楊男著地時不幸爆頭，腦漿溢出，當場死亡。

而另外2名63歲許男及55歲李男，雖無明顯外傷，但四肢多處骨折，摔下後沒呼吸心跳，經送南投基督教醫院及衛福部南投醫院，仍宣告不治。

▲▼南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

彰化縣政府接獲南投縣政府社會及勞動處轉介後，即刻處理，後續職災個管員將協助家屬申請職災慰問金及勞保給付等，並持續追蹤關懷，評估家庭需求，連結相關資源，以維護職災勞工權益。

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