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孫子霸凌聽障生！「麵店遭蛋洗」　阿嬤嚇到失眠不吃飯

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▲行為學生阿嬤所經營的麵店，遭不詳人土聚眾前往丟擲雞蛋，讓整個麵店鐵門及地上都是蛋汁、蛋殼，一片狼籍。（圖／讀者提供，下同）

▲孫子霸凌聽障生「麵店遭蛋洗」，阿嬤嚇到失眠不吃飯。（圖／讀者提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市某一間高職日前霸凌事件，一名聽障生被同班的A同學欺負，出現搧臉、巴頭及踩桌子等行為。影片曝光後立刻引發社會關注，甚至有上百名氣憤的學生一度包圍教室，要欺負人的A同學出來面對，現在更傳出A同學阿嬤開的麵店也遭蛋洗，警方目前也已經展開調查。

A同學日前在教室霸凌聽障生，做出了搧臉、巴頭及踩桌子等行為，對方多次出聲制止都不肯停手，影片曝光後立刻引發社會關注，甚至傳出有學生私下包圍A同學。校方知情後立刻集合全校學生，說明事件原委並制止後續行為，但不料事件卻仍沒有結束。

▲行為學生阿嬤所經營的麵店，遭不詳人土聚眾前往丟擲雞蛋，讓整個麵店鐵門及地上都是蛋汁、蛋殼，一片狼籍。（圖／讀者提供，下同）

▲A同學的伯父無奈說，阿嬤擔心到吃不下也睡不著。（圖／讀者提供）

據悉，A同學阿嬤經營的麵店9日疑似被不明人士趁夜丟擲雞蛋，地面上滿滿都是碎裂蛋殼及黃色蛋液，鐵捲門上方也黏附著一片一片的白色蛋殼，幸好沒有發生衝突及人員受傷。警方接獲報案後立刻派員前往查處，惟涉案人早已離去多時，目前已經完成蒐證，將深入調查釐清案情。

A同學的伯父無奈說，校園發生的衝突延續到校外，沒想到家中經營的麵店也被波及，阿嬤原本身體就不是很好，曾經因為糖尿病開過刀，現在更是吃不下也睡不著，情況讓他相當擔心，他們事發後也帶著A同學上門，誠心的跟對方家長及當事人道歉，對方也接受道歉，只希望事件能盡快平息。

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