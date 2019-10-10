台南下營農情產業文化節　黃偉哲邀民眾國慶佳節鵝樂同歡

▲台南市下營區農情產業文化節於下營上帝廟停車場熱鬧登場，市長黃偉哲表示，請大家支持在地美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有鵝肉、黑豆、蠶桑、文旦等優質農特產品的台南市下營區，一年一度的農情產業文化節10月10日上午於下營上帝廟停車場熱鬧登場，市長黃偉哲表示，今日最大亮點「鵝肉風味料理美食饗宴」，不僅讓大家品嚐到下營最出名的鵝肉料理，同時也備有鵝肉大餐接受預訂共享，請大家支持在地美食。

黃偉哲市長表示，下營的四寶「鵝桑柚豆」營養價值高，而且cp值也很高，很開心下營區公所及下營農會能夠攜手合作，將下營優質的農特產品推銷出去，不怕貨比貨，只怕不識貨。

黃偉哲說，很高興今天能夠看到下營鄉親總動員，不論是社區、里、農會幹部等大家都出來，這是下營的一件大事情，將下營最好的產品行銷給全台灣百姓知道，同時也讓台南市民了解。黃偉哲強調，台南市政府接下來也會全力支持下營優質農特產品行銷活動。

市府指出，下營區在地的黑豆和蠶絲很出名，像是黑豆蔭油、黑豆茶和蠶絲被產品都是很熱銷的產品，近年所產的文旦比賽更是拿下特等獎殊榮，最特別鵝肉是全台南最大產地，養鵝技術佳、飼養環境良好，加上在地屠宰一條龍作業，保證鵝肉品質新鮮，深得口碑；在地台19甲線更是台南市著名的鵝肉公路，這次主打知名鵝肉美食，感謝民眾熱情支持在地好味道。

下營區長姜家彬表示，今年的下營農情產業文化節由在地知名店家田媽媽餐廳隆重推出「鵝肉風味料理美食饗宴」，除了健康養生為主題，也強調在地食材的運用，如越光米鵝香鬆壽司、黑豆蔭油牛奶魚、和風桑葚醋鮮蝦、陶板蒜頭白片鵝等，讓大家吃好料兼顧健康；本次活動配合結合下營鑽石婚表揚及麻豆獅子會公益捐贈活動，見證下營如文學家葉石濤所描述「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。