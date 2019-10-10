孫大千跳針喊韓國瑜當選！一旁郭台銘「尷尬又不失禮微笑」…網驚：直接洗臉

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桃園國旗屋10日舉辦國慶升旗典禮，日前宣布退出國民黨且不參與2020大選的鴻海集團創辦人郭台銘應邀出席，而國民黨總統參選人韓國瑜陣營則派出競辦副執行長孫大千，雙方在舞台上互動並不多。然而當孫大千致詞狂喊「讓韓國瑜高票當選好不好？」時，同台的郭台銘則露出一臉尷尬，引起許多網友熱烈討論。

孫大千致詞時提到，很開心能代表韓國瑜回到自己從政20年的故鄉，跟在座的長輩、好朋友、庶民夥伴一起作伙打拚。剛才在唱中華民國頌的時候，最後一句是要讓中華民國「千秋萬世，直到永遠」，然而民進黨執政這幾年來，已經成為危害中華民國最重要的毒瘤，讓民進黨再繼續執政下去，這面國旗不會「千秋萬世，永遠飄揚」，讓民進黨再繼續執政下去，中華民國不可能「千秋萬世，永遠長存」。

▲孫大千、郭台銘。（圖／翻攝自孫大千臉書影片）

孫大千表示，所以在今天中華民國的生日裡，他要代表韓國瑜拜託、懇求各位，為了這面國旗、熱愛的國家，明年1月11日為中華民國一起粉身碎骨！「明年1月11日用我們自己的雙手，護這面國旗，救我們的國家好不好？明年1月11日要搶救中華民國，只有一條路，只有一個選擇，讓韓國瑜高票當選好不好？」

而孫大千說一次「讓韓國瑜高票當選好不好？」還不夠，還大聲地重複了三次，底下的民眾也是熱情地回覆三次「好！」

從孫大千分享的影片顯示，當孫大千強調「明年1月11日就是搶救中華民國的時刻，這一場戰爭沒有懸念，只有放下個人的得失，只有放下個人的情緒，只有放下小我成全大我，好不好？明年1月11讓韓國瑜高票當選，讓國民黨提名的六席立委全壘打，好不好？」同時，鏡頭直接特寫站在後方的郭台銘，而郭台銘則是面露尷尬地看向前方微笑，並沒有其他表情。

對此，網友們在孫大千臉書下方表示，「攝影者是誰啊 很壞喔」、「孫大千真是強將，超有氣勢」、「 帥到爆炸！也尷尬到爆！哈哈」、「果凍臉都綠了」、「幹嘛拉近鏡頭拉」、「其實大千是故意的」、「洗臉郭董」、「放下個人恩恩怨怨，全力讓民進黨下架」。

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