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韓國瑜參加高雄電影節　戴口罩民眾嗆聲…林志玲老公AKIRA也在場

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▲韓國瑜參加高雄電影節。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜參加高雄電影節。（圖／地方中心翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2019高雄電影節於10日下午在高雄市立圖書總館舉行，高雄市長韓國瑜也到現場為活動揭幕，現場有超過10位巨星影人一同出席，林志玲老公AKIRA也在婚後首度現身台灣參加活動，沒想到原本是影壇喜事，卻因韓國瑜致詞被民眾嗆聲，現場超尷尬。

韓國瑜在致詞中首先感謝國內外熱愛電影的工作者，一同慶祝高雄電影節19歲生日，不過就在致詞結束後，後排民眾竟然當眾大喊：「市長，開幕片不能在中國上，你有什麼想法？台灣有言論自由，中國有嗎？」韓國瑜在台上就直接向民眾喊話：「你要不要站起來跟記者講一下？你不用戴著口罩，你把口罩拿下來大聲講」，台上台下，你一句我一句，讓現場氣氛超尷尬。

▲韓國瑜參加高雄電影節遭民眾嗆聲。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜參加高雄電影節遭民眾嗆聲。（圖／地方中心翻攝）

韓國瑜頻頻安撫嗆聲的女子，「有什麼話，我們到外面說，不要干擾到裡面其他人」，而女子又進一步說，「我們坐後排的都被干擾了，都看不到前面」，抗議媒體擋到後排視線，台上主持人最後索性不理會女子的抗議，打算以麥克風聲音壓過抗議音量，以邀請台下貴賓上台合影，結束這回合。

整場活動不少大咖影星齊聚一堂，就連林志玲老公AKIRA也在場，上台合影時，也和韓國瑜互相點頭致意，不過韓國瑜出席公開場合頻頻遭到民眾踢館，外賓可能很傻眼。

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