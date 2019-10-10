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國慶連假輔選開跑！柯文哲首站合體張幸松：他是好人

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▲▼柯文哲,張幸松。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲幫張幸松站台。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國慶雙十連假到來，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也把握假日啟動輔選，首站來到文山區，力挺在地出身的張幸松，讚他是老實老實的好人，強調政治不用能言善道，講些奇奇怪怪的話，只要正常人就好。

柯文哲10日下午到台北市立動物園前廣場為參選第8選區（文山區、南中正）的張幸松站台，同樣披掛民眾黨戰袍參選的蔡宜芳、新二代之子何景榮也都現身，合體相互拉抬。

柯文哲致詞時先從自己的施政理念談起，強調政治要落實在人民生活每一天，有時候政治不用那麼嚴肅，讓人民快樂過日子就可以，「每次常講當台北市長你做了什麼偉大的事情？」，常常堅持做什麼偉大的事情，反而讓這國家更混亂。

柯文哲說，其實他當台北市長到現在為止，有些小小的改變，表面上看上看起來蠻小的，但合起來對台北市有很重大的改變，像鄰里交通改善計畫，讓市民可以安全地走在巷道裡。

▲▼柯文哲,張幸松。（圖／記者陳家祥攝）

另外，柯文哲還說到，未來zoo mall拆掉後，捷運南環線、東環線會在該處交會，最近在討論捷運站地下設施要挖多深，「政治還是一樣每天吃苦耐勞，把該做的事情做完，單單討論捷運站上面的建築如何設計，這就要花很多時間」。柯說，希望將來文湖線跟環狀線交會後，會更方便所有家長帶小朋友來動物園，這些都是現在就要開始努力。

而回到候選人身上，柯文哲說，其實張幸松一看就知道，老實老實，政治上不用能言善道、奇奇怪怪，只要正常就好，「我們只要一個正常國家就好，張幸松就是讓這國家正常很重要的一份子，正常就好，張幸松是一個蠻平實的人、吃苦耐勞」。

「看一個人，看他過去20、30年做的事」，柯文哲說，張幸松就是很紮實在這做事，立委分兩種，不分區就是要專業，區域立委就是他能真實代表民意、是好人，就可以，不希望說立委選出來都在包工程。
 

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