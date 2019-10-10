公民割草2學生「路過」舉牌隔空對決韓國瑜　火爆遭圍107秒：X！滾啦滾啦

▲韓國瑜在左營蓮池潭萬年季正面跟「公民割草」2大學生對決，表示自己不知情 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國慶日當天行程滿檔，下午就來到左營參加萬年季，沒想到就在台上致詞的時候，舞台前方傳來一陣騷動，原來是有2名大學生舉著公民割草標語的牌子，就在舞台前方嗆韓國瑜下台，這個舉動引發現場群眾不滿，先是開嗆：「X！滾啦！」，甚至要包圍，眼看情況就快要失控，警方趕緊護送兩名大學生離開，對此韓國瑜表示自己並不知情。

正當韓國瑜在舞台上致詞，就在舞台前方大約不到50公尺外的地方，突然間傳來一陣騷動，原來有兩名大學生舉著「公民割草」的牌子，面對著韓國瑜，而且還高喊韓國瑜下台，由於現場麥克風聲音很大，蓋過了兩個大學生的聲音，不過旁邊的民眾可是聽得清清楚楚，認為這兩個大學生頗有來「踢館」的味道，所以回嘴嗆：「你現在是怎麼樣」，還一度要包圍兩名大學生，警方發現這個情況，立刻上前緩頰，並且護送兩名大學生離開。

▲韓國瑜在左營蓮池潭萬年季正面跟公民割草2大學生對決，表示自己不知情 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者發現這個事情之後，也立刻跟上這兩名大學生的腳步，詢問他們為何會出現在這裡，原來他們在10日下午3點多就來到左營蓮池潭，大約有20多人來進行「公民割草」連署活動，不到1小時的時間就有近兩百份，而且就其中一名大學生表示自己只是來寫連署書，剛好「路過」，也沒有做任何舉動的行為，「我們只是告訴他們，我們有行使公民的權利」，而另外一名大學生說：「在這個多元民意的社會，我們可以彼此互相尊重一下，他們可以表達支持韓國瑜，可是我們也想表達一個高雄人內心的怒火，你知道嗎」？他們希望韓國瑜能夠自己辭職。

▲韓國瑜在左營蓮池潭萬年季正面跟公民割草2大學生對決，表示自己不知情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜在左營蓮池潭萬年季正面跟公民割草2大學生對決，表示自己不知情 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在他們離開之後，韓國瑜步下舞台準備要離開，就在走到自己坐車的過程當中，也有不少人表示對他的支持，甚至高喊「韓國瑜，我愛你」，韓國瑜都是微笑回應，同時也幫一名小朋友簽名，而在搭上坐車後，韓國瑜還刻意放下車窗跟大家說再見，記者也趁機詢問：「市長，你剛底下有2名割草學生要你下台」，韓國瑜一臉茫然表示自己沒有注意到，隨後就離開。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。