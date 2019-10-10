波麗士大人國慶日照樣出勤！　大安分局長「突擊考詢」送生日驚喜

記者黃心瑀／綜合報導

108年國慶日，平常把關民眾安全的波麗士大人在這天照常上工維安。清晨5點多，台北市大安分局各單位的同仁聚集在分局禮堂，參加雙十國慶勤務、維安任務勤前教育；不過原本因為勤教後例行考詢變緊張的氣氛，卻在分局長突如其來為國慶出生的同仁慶生，瞬間變的歡樂無比，也讓在這天生日的警察留下一個難忘的回憶。

臉書專頁「大安波麗士」10日下午放出一支影片，影片一開始能看到，穿著制服的警察們從清晨5點40分，就正襟危坐的聚在一起接受雙十國慶勤務、維安勤務勤前教育。不過接下來的突擊考詢，一時之間讓大家亂了陣腳，一位被點名回答問題的同仁，因為無法回答僵直的站在位置上，臉上很是慌張；另一名同仁則是則是因為未報備換崗，遭點名站起，兩人均被認為犯下重大缺失。

兩人走到台前，原本因為犯錯以為會接受懲罰，卻被指示打開手中「行動準則」念出內容，隨後竟意外地發現，裡頭各有一張寫著「今日我最大」的小卡片，原來這一切都是分局要為在國慶日這天生日的他們，所設計的一個小橋段。

分局長周煥興表示，對於生日當天仍盡責前來執勤的同仁，當然要好好的鼓勵，除了送上蛋糕之外，還請在場的300名警察一同唱生日快樂歌，讓兩人擁有一個難忘的國慶日生日回憶。

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此外，影片最後也放出警察同仁們在國慶時，仍然認真執勤的模樣，不管是引導國內外旅客，又或者是在無人時執行任務，從深夜到清晨，這群辛苦的警察一直都陪伴在大家身邊，儘管換了新的制服，但不變的永遠是認真服勤的心。

▼在國慶日這天生日的兩位警察同仁。（圖／翻攝自Facebook／大安波麗士）