直擊NBA上海賽／球迷自帶「五星旗」入場　滿場中國紅歡迎湖人、籃網

▲NBA上海賽。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）「推特撐香港」事件延燒下，美國職籃NBA中國賽—上海站今（10日）晚低調開打，不只賽前、賽後記者會取消，場外也沒有贊助商廣告攤位，更無大陸本土電視轉播。值得注意的是，接近比賽開打前半小時，現場觀眾席坐滿6成左右，也有不少民眾自帶五星旗、貼五星旗貼紙入內表達訴求。

2019年NBA中國賽由擁有球星詹姆斯（Lebron James）的湖人以及球星厄文（Kyrie Irving）的籃網隊於上海、深圳舉行兩場比賽，分別於10、12日舉行，但因近日莫雷、NBA總裁肖華（Adam Silver）言論風波，不只超過十家贊助商停止合作、央視和騰訊取消轉播，比賽之外的其他活動如NBA Cares、球迷之夜、賽前記者會等也一一取消。

除此之外，NBA總裁肖華（Adam Silver）原定出席6點賽前記者會，發言備受關注，但稍早NBA中國官方宣布取消所有「媒體採訪環節」。

經《ETtoday新聞雲》記者向NBA中國官方確認，所謂的取消「媒體採訪環節」，代表包括賽前記者會、賽後記者會均取消，只剩下「比賽本身」而已，意即Adam Silver並不會現身對媒體發言。