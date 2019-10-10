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陸委會：在野黨勿對陸存幻想「求統的九二共識就是一國兩制」

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▲韓國瑜開直播談兩岸白皮書。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜發表兩岸政策白皮書。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡紹堅／臺北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜10日發表兩岸政策白皮書，並批蔡政府反中仇中，將臺灣推向戰爭。對此，陸委會表示，在野政黨不能無視於中國大陸對臺灣的野心，更不能對其存有不切實際的幻想，而應認清當前兩岸局勢。

陸委會指出，今日兩岸關係的惡化，主因在於中共當局意圖以「一國兩制臺灣方案」改變兩岸現狀，威脅臺灣，並且藉由惡意、持續的文攻武嚇，挑戰臺海及區域和平穩定，並蓄意製造恐慌，分化臺灣內部。

陸委會提到，在野政黨不能無視於中國大陸對臺灣的野心，更不能對其存有不切實際的幻想，而應認清當前兩岸局勢，務實提出建設性意見，「今天總統國慶演說已強調，當臺灣自由民主受到挑戰、當國家生存發展受到威脅，無論是哪個黨派，必須站出來捍衛，不能分割彼此，全民團結一致，才能共同走出國家未來的道路。」

▼總統蔡英文出席國慶大典。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

陸委會強調，北京當局從未同意「九二共識」存在「各表」的空間。「習五條」強調的「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，也就是「一國兩制」。

陸委會也向國民黨提問，「試問國民黨如何再以此種「九二共識」與中共互動、守護臺灣利益？宣傳所謂「正港九二」也只是加重民意對其傾中的質疑。」

陸委會還說，韓國瑜國政團等人提出的若干立場，包括重視國家安全、穩定兩岸關係、支持香港民主、兩岸正常交流、中國大陸民主化等，政府均早已推動並主張，建議該團隊人士平時應多關注政府施政，扮演好在野黨的角色，「散布蔡政府繼續執政兩岸將火山爆發、地動山搖的「亡國感」，不過是刻意選舉操作，徒然製造危機與民眾間的對立。」

▼大陸國家主席習近平出席十一閱兵。（圖／央視）

▲習近平,大陸十一閱兵。（圖／翻攝央視）

陸委會指出，中共極權專制本質在「習五條」後顯露無遺，北京當局片面中斷兩岸既有溝通聯繫，刻意阻礙陸客來臺觀光等舉措，為兩岸健康有序交流設置交流障礙，同時又加重對臺外交軍事打壓，並在社會內部進行滲透分化等，目的都在迫我接受沒有中華民國生存空間的「一國兩制」。

陸委會重申，近九成的臺灣民眾已表達嚴正反對「一國兩制」，國際社會也對中共霸權擴張提出警覺，並採取相關反制作為。面對中共挑釁進逼的兩岸變局，國內主要政黨及政治人物應高度警覺，放棄不切實際的想法，正確認識委屈與退讓無法保障主權與民主；是否傾中或愛臺，國人自會認清，沒有人可以下毒、加料。

陸委會表示，今天慶祝中華民國108年生日，政府未來將持續推動和平、理性及不挑釁的兩岸政策，對內提升自我防衛，積極落實國安法制，完善民主防護網，對外結合友我力量共同反制中共擴張滲透，致力捍衛國家主權和民主自由，以及臺灣2300萬人民自由選擇權利，這個目標明確且堅定，政府也願意持續與社會各界充分對話溝通。

▼陸委會主委陳明通立法院備詢。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委陳明通立法院備詢。（圖／記者蔡紹堅攝）

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