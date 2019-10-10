全球熱源居家用品大廠關中　優化業務體質第四季展望樂觀

▲關中旗下自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」2018年底已正式於Amazon電商平台上架銷售，董事長洪文照表示將以數位行銷與參展兩路並進，以期擴大全球銷售布局。（圖／關中提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，全球熱源居家產品大廠關中表示，旗下自有品牌Grandhall烤肉爐產品占整體營收不到10％，雖然10月15日起將受美國進口關稅調升至30％，但可透過外包廠區產能分散策略，在公司持續優化業務體質下，對第四季營運維持「審慎樂觀」看法。

關中公司成立於1976年，原從事瓦斯相關器材之買賣，後轉而投入戶外瓦斯烤肉爐具之研發與製造，公司專注於烤肉爐具本業經營已30餘年，目前為國內戶外瓦斯烤肉爐具最專業且最具規模之廠商，主要銷售地點為北美，歐洲與澳洲地區。

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關中表示，今年前三季戶外烤肉爐及安全閥業務營收比重分別為49.4％、48.2％，其中，今年針對戶外烤肉爐業務持續採取新款烤肉爐新品推出、門市結構及門市產品組合調整等，進而優化門市坪效創造單店營收提升表現。

依據統計，關中今年前三季美國自有通路Barbeques Galore門市數較去年同期的24間調整至22間，平均單店營收達135萬元，較去年同期成長2.3％，累計2019年前三季合併營收達19.16億元，較去年同期減少2.69％。

另外，關中表示，安全閥業務今年在美國主要客戶接單、出貨表現皆有優於去年水準，且與美國主要客戶擁有超過二十年長期合作基礎，能與客戶共同研發新款產品，包括近年研發推出瓦斯噴槍產品，隨著主要客戶對於新產品備貨力道拉升而保持良好銷售動能，今年前三季瓦斯噴槍產品占安全閥業務營收比重自去年同期的16.8％攀升至23.5％。

展望2019年第四季，關中表示，以精進旗下各業務營運獲利為首要目標，關稅調升對於烤肉爐業務影響有限，看好即將步入美國傳統消費旺季，整體策略效應有望發酵並創造良好動能，對第四季維持審慎樂觀看法。

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