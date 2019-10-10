快訊／不是村上春樹！　諾貝爾文學獎得主揭曉

▲瑞典學院公布2019暨2018年諾貝爾文學獎得主。（圖／翻攝自推特／@NobelPrize）



記者王致凱／綜合報導

諾貝爾文學獎10日公布，今年一次公布2位得主。瑞典學院（Swedish Academy）宣布將2018年獎項頒發給波蘭女作家朵卡萩（Olga Tokarczuk）；2019年獎項頒發給奧地利作家漢德克（Peter Handke）。

瑞典學院表示，2018年諾貝爾文學獎頒發給朵卡萩，表彰她「在敘事想像上充滿百科全書般的熱情，代表著一種跨越邊界的生活方式」，2019年諾貝爾文學獎則頒發給漢德克，表彰他「富有語言學才能的作品，探索了人類經歷的周邊及特殊性」。

朵卡萩於1962年出生於波蘭，知名作品包括《太古和其他的時間》、《白天的房子，夜晚的房子》等。漢德克則於1942年出生於奧地利，代表作包括劇本《冒犯觀眾》、小說《守門員對點球的焦慮》等。瑞典學院表示，由於2人分別獲頒不同年份諾貝爾文學獎，因此每人均可獲得900萬瑞典克朗獎金。

去年瑞典學院爆發性醜聞事件，導致諾貝爾文學獎停辦一次，因此今年瑞典學院一次宣布今年和去年2名得主。原本在外界預測熱門名單中，包括加拿大女詩人安妮卡爾森（Anne Carson）、瓜德羅普作家孔戴（Maryse Condé）、日本作家村上春樹和中國大陸作家殘雪呼聲都極高。

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▼奧地利作家漢德克摘下2019年諾貝爾文學獎。（圖／路透）



▼波朵卡萩被視為是波蘭當代最具才華，也最暢銷的小說家。（圖／路透）

